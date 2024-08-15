国家现代农业产业园研发应用一批新工艺、新技术、新品种、新装备
聚焦主导产业 强化科技创新（新时代画卷·国家现代农业产业园④）
图①：上海崇明区国家现代农业产业园，探索智慧生态稻米生产新模式，高品质精细化加工大米。
习近平总书记强调，要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力。
建设农业强国，关键看科技。国家现代农业产业园聚焦主导产业，强化科技创新，率先探索实践，研发和应用一批新工艺、新技术、新品种、新装备。
新工艺加快创制。围绕主导产业，不断创新新型非热加工、新型杀菌、高效分离、清洁生产、智能控制、自动分选等技术，集成组装一批科技含量高、适用性广的加工工艺，开发副产物循环利用、梯次利用新工艺，引领工艺创新。
新技术加快研发。截至2023年，支持产业园与科研院校建立协作机制，合作建立产业研究院等各类科研平台超1800个。引导科技创新联盟、高新技术企业等在产业园设立试验站，培育区域科技成果孵化转化中心。
新品种加快涌现。截至目前，建设30个种业产业园，加快农业种源关键核心技术攻关，培育双季亩产超1600公斤的第三代杂交水稻等一批具有自主知识产权的高产优质新品种，产业园成为种业创新应用高地。
新装备加快应用。因地制宜推进农机装备补短板，推动品种、栽培与装备融合配套，加快应用北斗智能监测终端及辅助驾驶系统，率先推广一批智能高效复式作业新型农机装备。2023年，产业园智能农机精准作业面积超3900万亩。
（本报记者 郁静娴）
《 人民日报 》（ 2024年08月15日 08 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 评论
- 关注