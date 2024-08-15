图①：上海崇明区国家现代农业产业园，探索智慧生态稻米生产新模式，高品质精细化加工大米。

杜军旗摄（人民视觉）

图②：山东潍坊市寒亭区国家现代农业产业园，西瓜在无损检测流水线上进行检测。

李进泉摄（人民视觉）

图③：河北邯郸市国家现代农业产业园发展智慧农业，采取立体种植、基质种植等新技术种植蔬菜。

张 雷摄（人民视觉）

图④：广西东兴市国家现代农业产业园采用陆基圆池循环水养殖模式养殖对虾。

陈家明摄（人民视觉）

图⑤：山西稷山县国家现代农业产业园搭建蛋鸡大数据平台。

杨朝武摄（人民视觉）

图⑥：北京房山区国家现代农业产业园采用水肥气一体化气雾栽培技术种植蔬菜，大幅提高产量。

解莹丽摄（人民视觉）

图⑦：湖南长沙市芙蓉区国家现代农业产业园大力推广“臻两优8612”水稻新品种。

湖南省农业科学研究院供图

图⑧：海南文昌市国家现代农业产业园培育南美白对虾新品种。

王芬彬摄（人民视觉）

图⑨：辽宁凌源市国家现代农业产业园建立新品种测试中心。

邱洪伟摄（人民视觉）

图⑩：江苏海安市国家现代农业产业园建设智慧养殖场，实现家禽养殖数字化管理和机器人巡舍。

沈亚彬摄（人民视觉）

图?：黑龙江建三江七星国家现代农业产业园采用大马力农机收割小麦。

七星农场国家现代农业产业园供图

图?：河南延津县国家现代农业产业园推进小麦农机装备升级，推广自动化喷灌等生产机械。

王亚文摄（人民视觉）

习近平总书记强调，要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力。

建设农业强国，关键看科技。国家现代农业产业园聚焦主导产业，强化科技创新，率先探索实践，研发和应用一批新工艺、新技术、新品种、新装备。

新工艺加快创制。围绕主导产业，不断创新新型非热加工、新型杀菌、高效分离、清洁生产、智能控制、自动分选等技术，集成组装一批科技含量高、适用性广的加工工艺，开发副产物循环利用、梯次利用新工艺，引领工艺创新。

新技术加快研发。截至2023年，支持产业园与科研院校建立协作机制，合作建立产业研究院等各类科研平台超1800个。引导科技创新联盟、高新技术企业等在产业园设立试验站，培育区域科技成果孵化转化中心。

新品种加快涌现。截至目前，建设30个种业产业园，加快农业种源关键核心技术攻关，培育双季亩产超1600公斤的第三代杂交水稻等一批具有自主知识产权的高产优质新品种，产业园成为种业创新应用高地。

新装备加快应用。因地制宜推进农机装备补短板，推动品种、栽培与装备融合配套，加快应用北斗智能监测终端及辅助驾驶系统，率先推广一批智能高效复式作业新型农机装备。2023年，产业园智能农机精准作业面积超3900万亩。

（本报记者 郁静娴）

《 人民日报 》（ 2024年08月15日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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