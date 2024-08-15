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黑龙江省饶河县去年农林产品电商销售额超10亿元

农村产业搭上电商快车

本报记者 祝大伟
2024年08月15日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　这几天，饶河口岸附近废弃多年的物流项目厂房，正在加紧改造成年加工10万吨大豆、生产多样大豆制品的生产车间。“我们可以专心做产品，县里的电商平台能帮我们打开广阔市场。”企业负责人孙志刚正是看中了饶河县电商的销售能力。

　　双鸭山市饶河县位于黑龙江省东部，乌苏里江畔。偏居一隅的小城饶河，去年农林产品电商销售额为10.34亿元，通过农村电商这条“快速路”把当地特色农产品卖向各地。

　　“饶河的生态好，电商生态更好。”今年30岁的永乐村村民王帅，大学毕业后带着媳妇，选择了回乡创业。

　　为啥选择回乡做电商？“家里种地、养蜂，但好东西卖不出去，想帮父母网上卖农产品，恰巧赶上县里打造直播电商基地。”机缘巧合，基地电商培训让王帅成了村里的网红，如今短视频平台上粉丝超过90万人。

　　这里电商生态圈为啥好？离不开打造县域直播电商基地、培育农村电商带头人、加快农村现代物流配送体系建设等一系列措施的实施。

　　走进县电商直播基地，三层小楼集选品、云仓、孵化等服务于一体，全方位助力农产品“走出去”。直播间内，专业的直播设备配套完善，精致厨房、农家大炕、商场货架等不同场景一应俱全。

　　基地与保险公司合作制定了产品质量赔付机制，最高赔付资金1亿元；政府注资500万元成立基地“投诉即理赔”基金，解决市场信用问题；基地引入专业律师、财务等团队系统解决采购、报税、融资等需求。配套成熟的团队、完善的打包邮寄服务等，使王帅和其他主播们能够专心直播带货。

　　近年来，县里培育了不少农村电商带头人。

　　“电商基地长年开展免费电商直播培训，形成良好的电商孵化环境。”县电商办主任腾华军说，去年一年基地引进上下游合作企业和电商团队136个，全县网络店铺达1658家，增长率为18.7%。王帅和县里的很多带货主播，还隔三差五走村串户，上门帮村民销售特色农产品。

　　县里还加快农村现代物流配送体系建设。

　　近年来，饶河县持续打造以县为中心、乡镇为节点、村为末端的三级农村物流体系，畅通了快递进村的“最后一公里”。

　　一系列举措，让饶河县的农村电商加速发展。

　　“今年，目前最高一场直播销售额11万元。”王帅去年将村里养蜂户的蜂蜜卖到脱销，销售了1.4万单、20多吨。在广东做电商的表兄，看到王帅的销售成绩，不远千里回归家乡做电商。

　　目前，全县培育出百万粉丝的带货主播15人，10万粉丝以上的主播超过120人；全县乡镇在电商平台销售产品170余种，带动蜂蜜、大米等农特产品销量较同期增加80%以上。全县通过“电商+企业+农户”订单营销模式，建立饶河东北黑蜂养殖基地160处、绿色水稻种植基地2000亩、鲜食玉米种植基地740亩。

　　“我们将继续支持农产品电商产业发展，带动本地东北黑蜂、绿色有机水稻、山野菜、食用菌、玉米等11个产业通过电商扩大市场。”饶河县县长付殿军表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月15日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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