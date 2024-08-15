陈小平 束 洋

在刚刚结束的巴黎奥运会上，科技与体育的融合给不少观众留下深刻印象。近年来，人工智能（AI）、虚拟现实（VR）、5G、无人机等新技术在体育赛事中的运用，提高了赛事组织和运行效率，改变了体育转播的方式，改善了观众观赛体验，在综合提升赛事品质的同时，也为体育产业发展注入更加强劲的动力。

今年4月，国际奥委会发布了《奥林匹克AI议程》，提出了国际奥委会引领全球体育领域开展AI计划的框架。巴黎奥运会上，AI技术的应用覆盖赛场多个环节。例如，通过全球定位系统（GPS）、传感器和AI技术，可实时监测和反馈田径、游泳等项目比赛中运动员的速度变化，精确显示与世界纪录和奥运纪录的差距。

视频助理裁判（VAR）广泛应用于各类比赛。在足球比赛中，通过赛场周围的高清摄像头，结合足球内的惯性传感器，裁判系统可实时追踪球员和足球的运动数据，为比赛判罚提供更精准的依据。在网球、乒乓球等项目中，3D无感知运动捕捉技术可以记录运动员、球拍和球的运动轨迹，测量球员在发球后的反应时间以及球的确切位置，为裁判提供关键数据支持。在体操、跳水等技术性项目中，AI裁判系统使用骨骼识别技术捕捉运动员的每一个动作，生成3D图像，通过AI分析与动作元素数据库进行匹配，帮助裁判精准判定技术要素。

高科技产品的迭代发展正悄然改变竞技格局，为运动员训练带来革命性变化。在游泳项目中，科研人员利用先进的可穿戴设备和生物识别传感器，实时监控运动员心率、肌肉激活和疲劳程度，精确捕捉他们在水中的三维动作轨迹、受力情况和速度变化，并与高水平运动员模型进行数字化对比，优化训练方案，助力运动员提升竞技水平。在自行车、拳击等项目中，训练人员通过VR技术模拟真实赛场环境，帮助运动员体验比赛的紧张感和环境变化，在训练中提升适应性和反应速度，从而更好地应对实际比赛中的各种挑战。此外，教练和科研人员还可以借助AI技术识别分析运动员的身体指标和竞技特征，为其量身定制个性化的训练方案。

高科技装备不断助力提升竞技水平。碳纤维材料以其轻质、高强的特点，可以为运动员提供更好的支撑与速度优势，已广泛应用于自行车、皮划艇等项目的器材。在田径项目中，许多竞速跑鞋也采用了碳纤维材料，通过AI技术的个性化定制，能够减轻跑鞋重量，提高足部稳定性，优化缓冲能力。在巴黎奥运会射击项目中，中国运动员刘宇坤身着国产高性能射击皮服。该皮服是高性能纤维、材料创新和生物力学设计的融合产物，是我国在射击装备领域取得的一项突破。

体育盛会，既是运动员竞技的舞台，也是高新科技应用的重要窗口。数字科技与体育场景的不断融合创新，将推动体育赛事更加智能化、互动化和个性化，助力体育产业转型升级、蓬勃发展。

（作者单位：国家体育总局体育科学研究所）

《 人民日报 》（ 2024年08月15日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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