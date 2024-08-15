原标题：腾讯二季度数实收入504亿元 打造“离产业最近的AI”

腾讯控股8月14日发布2024年第二季度财报，公司三大主业收入齐升，连续7个季度毛利和经营利润增速高于营收增长，持续实现高质量增长模型。

2024年第二季度腾讯实现营收1611.17亿元，毛利858.95亿元，经营利润584.43亿元，毛利和经营利润增速分别达到21%和27%，连续跑赢营收增速，反映出收入结构的优化和盈利质量的提升。

视频号、小程序、AI大模型、SaaS等多个“新芽”业务茁壮成长，为三大主营业务持续注入新的高质量收入。在大模型技术等驱动下，腾讯金融科技与企业服务板块为代表的数实收入二季度达到504亿元，同比增长4%；受益于视频号广告、AI提效等因素，腾讯广告收入二季度为299亿元，同比增长19%；增值服务板块本季收入788亿元，同比增长6%，受益于本土及海外市场游戏收入双双实现正增长，多部优质爆款剧集也带动社交网络收入实现增长。

公司董事会主席兼首席执行官马化腾表示，本季业绩展现了公司平台与内容结合战略的优势。本土市场游戏收入恢复增长，国际市场游戏收入加速增长，得益于数款长青游戏用户参与度的提升，以及若干新游戏的成功发布。通过改编自阅文IP的自制电视剧，腾讯视频实现了观众和付费会员数的显著增长。展望未来，腾讯将持续投资于平台和包括AI在内的技术，以创造新的商业价值和更好地服务用户需求。

“新芽”抽新枝，AI技术驱动产品创新

二季度，腾讯多个核心业务板块持续展现创新活力，优质“新芽”茁壮抽枝，成为高质量增长的新引擎，推动腾讯毛利和经营利润增幅超过收入增幅。

微信生态内，视频号的创作者生态进一步繁荣，视频号总用户使用时长同比显著增长，更多创作者涌向视频号，产生收入；小程序用户时长同比增长超过20%，其中小游戏的月活用户达5亿人，用户使用时长持续增长，小游戏总流水同比增长超过30%。

受益于视频号、小程序、搜一搜等蓬勃生长，二季度腾讯网络广告板块收入为299亿，同比增长19%，小游戏平台服务费收入也实现了增长。

AI大模型也让企业服务等to b业务打开新的增长空间。二季度，腾讯混元大模型能力升级，总体性能相比上一代提升50%，在国内的基础大模型中处于领先地位。

腾讯云升级大模型知识引擎、图像创作引擎、视频创作引擎三大PaaS产品，让大模型实现零门槛“开箱即用”，为企业用户提供“离产业最近的AI”，已在政务、金融、教育、出行、零售等多个行业落地。

企业微信、腾讯会议和腾讯文档等协作SaaS产品也已全面接入腾讯混元大模型，加速智能化升级。腾讯会议企业版在制药、制造、零售等行业的渗透率不断提高。在自研业务扩充，SaaS、PaaS商业化加速等驱动下，企业服务业务收入实现十几个点的增长，毛利进一步改善。

二季度，腾讯还推出了面向公众的智能助手元宝，元宝已上线长文精读、文生图、图生3D功能，并升级深度AI搜索模式，背靠的腾讯公众号等独有内容生态，使得其AI内容搜索信息更全、内容更准。

这些产品的持续创新迭代，离不开腾讯对技术创新的长期投入。财报显示，腾讯二季度的研发开支达到了172.77亿元，自2018年至今六年多研发投入超过3026亿元。

生态更稳固，持续助力数字经济普惠

“新枝”竞发的背后，离不开腾讯对开放内容生态、开发者生态、产业生态的长期培育，结合持续的技术创新，构建起丰沃的生态土壤，不但让更多新产品、新应用、新场景持续破土而出，也让广大数字经济创业者和产业合作伙伴共同从中受惠。

财报显示，微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.71亿，微信生态根基稳健，并通过各类创新产品链接了广大创作者、开发者和实体商家，实现了内容生态和商业生态的双双繁荣。

微信视频号创作者生态进一步活跃，更多优质创作者加入，同时，微信鼓励创作者商业变现，不断完善带货相关的产品及技术服务能力，与创作者实现共赢。这些也带动视频号用户使用时长继续保持显著增长。

小程序交易生态健康发展，作为无数商家线上经营的重要阵地，二季度通过小程序促成的交易额实现同比双位数百分比增长，为餐饮零售、交通出行、民生缴费等多个场景提供线上线下服务。

QQ也是腾讯社交生态的重要阵地。源起于QQ的社区平台——腾讯频道也进行了升级和品牌重塑，频道主可以通过可定制化的工具管理频道，而用户可以通过文字、图片和直播进行互动。用户现在可以通过微信、游戏应用及QQ加入腾讯频道。

内容生态下，腾讯视频今年打出漂亮的“突击战”，《繁花》《与凤行》《庆余年2》《玫瑰的故事》《长相思2》等叫好又叫座的爆款成为稳定输出，本季度腾讯视频付费会员数同比增长13%至1.17 亿，已经连续两季同比增长，内容变现能力进一步加强。阅文集团作为网络文学和IP产业龙头，在网文和动漫IP上游拥有海量储备，结合新丽传媒成熟的制作资源和丰富的运营资源，腾讯构建了“上游IP+下游制作”联动模式，强化优质内容的持续输出能力，摆脱了单纯内容分发平台的定位。

游戏业务的企稳也凸显出腾讯在内容运营和IP商业化领域的长线功底。二季度，腾讯本土市场游戏持续复苏，表现更加稳固，多款“长青游戏”及“新一线游戏”表现出色，《地下城与勇士：起源》手游上线表现不俗，共同带动本土游戏市场收入实现9%同比增长。在本土市场和海外市场双重增长带动下，腾讯二季度网络游戏整体实现9%同比增长。

小游戏的创作者生态也有突破式发展。近一年，有60多款游戏DAU（日活跃用户数量）过百万，有240多款游戏季度流水超过千万。小游戏平台已经累计服务超过40万人次的开发者，其中超过8成是30人以下的小团队，成为中小创业者的广阔天地。

海外新阵地，“走出去”势能再加码

基于旺盛的生态土壤，腾讯的海外“新芽”也在持续孕育，今年上半年腾讯游戏和微信生态出海均有不错表现，海外市场已经成为腾讯多个业务的新战场。

腾讯国际市场游戏二季度实现9%同比增长达到139亿元，凭借“自研出海”和“海外工作室”，腾讯游戏扎根布局国际市场，体现出良好的成长性。

头部游戏《王者荣耀》迈出自研出海的重要一步。6月《王者荣耀》国际服《Honor of Kings》在全球160余国家和地区上线，上线首月下载量突破5000万。据第三方数据，自今年6月以来，该游戏的下载量增长幅度激增至5月的6.6倍，在东南亚市场名列第一。

腾讯旗下Supercell 工作室继续表现优异，旗下多款游戏实现用户量与流水的双增长。Sensor tower的数据显示，今年上半年《荒野乱斗》海外收入环比增长近4倍至5亿美元，超过2022年与2023年收入之和，带动Supercell海外收入上涨70%，在全球游戏发行商海外收入榜排名由第八位上升至第四位。新游《爆裂小队》也展现出“黑马”势头，根据官方发布的数据显示，该游戏上线首日就斩获了110万美元收入，累计下载量迅速超过3000万次，是Supercell目前为止发布最成功的游戏。Sensor tower统计，《爆裂小队》上线至今总收入已超过5000万美元。

微信小程序也在更积极地服务出海需求。一方面，小程序助力国内品牌商、技术服务商加速走出去，使用小程序相关能力服务本地用户，通过复制国内的数字化体验，更高效开拓海外市场；另一方面，小程序助力境外商家实现数字化升级，通过多项基础能力的优化，小程序正帮助当地机构和商家更好地连接用户，为中国游客提供便利的数字化体验。

微信跨境支付也已经覆盖74个国家和地区，境外合作机构超千家，境外商户超600万。今年5月27日，马尔代夫旅游局和微信支付签署为期三年的合作备忘录，双方将共同在马尔代夫全国内推动更多商户接入微信支付，以更好地为中国游客提供便捷的支付体验。

(责编：曹淼、李源)

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