人民网记者 王绍绍

不断“上新”的产品服务、日益丰富的消费场景、接连涌现的消费新增长点……今年以来，国内消费市场持续火热，成为经济社会发展的亮点。

8月11日发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，积极扩大绿色消费。健全绿色消费激励机制。支持有条件的地区通过发放消费券、绿色积分等途径，鼓励企业采取“以旧换新”等方式，引导消费者购买绿色产品。

近日印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》，要求进一步释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求。

今年以来，一系列扩内需促消费政策持续发力显效，消费潜力不断释放，服务消费增势良好，消费需求延续恢复态势，拉动经济增长的主动力作用显著。

国家统计局数据显示，上半年，最终消费支出对经济增长贡献率为60.5%，拉动GDP增长3.0个百分点。7月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。1—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。

消费市场进入“暑期档”，各地纷纷抓住时机，发放促销优惠券，加大消费补贴，助力夏日经济“乘势而上”。

近期，海南海口、三亚等地发放免税消费券，除满减、打折等常规手段外，还借文化活动和体育赛事等进行营销。与此同时，免税企业开展“免税+”活动，包括与打车软件合作推出代金券，与航空公司合作推出“机票当钱花”的促销活动，拉动游客消费；广西南宁围绕购车、家电等重点领域发放消费券，支持大型商超百货企业发放专属优惠券，“补贴+活动”齐上阵，让市民生活和消费市场富有“烟火气”；江苏镇江利用暑期文旅消费黄金期，发放价值8000万元的300余种夜间文旅产品消费券，点燃群众的消费热情。

业内专家表示，各地推出实打实的优惠措施，不仅能够降低消费者的出游成本，吸引更多消费者出游，还能带动相关产业的发展，形成旅游消费的良性循环，为经济的繁荣注入强劲动力。

消费新业态、新场景、新模式不断涌现，科技创新成为激发消费市场活力的关键力量。在上海，迎宾机器人以其多才多艺的表演，为消费者带来了独特的欢迎仪式；在北京，智能咖啡机器人则凭借其高效的双臂操控能力，在短时间内完成了精美的咖啡拉花；在广州，扫拖机器人的智能化升级，更是让消费者享受到了便捷的家居生活。

“数字化已是消费市场发展的必然趋势，不仅能够提升消费体验的便捷性和个性化程度，还能够为企业提供更精准的市场分析和营销策略。”业内专家表示，从发展趋势看，线上与线下、业态模式与场景的融合将继续深化，更多新的消费场景会因需求而产生，供给对需求的及时响应将推动资源在消费领域实现更高效配置。

消费场景“焕新”，绿色健康消费“热”度不减。国家统计局数据显示，以运动健身产品、绿色智能家电、新能源汽车等为代表的升级类商品成为消费新增长点。上半年，限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类零售额同比分别增长11.2%、11.3%；高能效等级家电、智能家电销售实现较快增长。据汽车流通协会统计，上半年新能源汽车零售量411万辆，增长33.1%，渗透率达到41.8%。

“健康消费是未来最重要的一个消费形态之一。”业内专家表示，以绿色、健康、智能等为代表的新型消费蓬勃发展，将成为我国消费增长的重要引擎。同时，促进服务消费高质量发展是扩大内需的有力举措，对巩固和增强经济回升向好态势具有十分重要的意义。（王其馨对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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