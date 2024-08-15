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守好城市安全生命线 推动新型城镇化高质量发展

欧阳易佳
2024年08月15日08:40 | 来源：人民网
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城镇化是现代化的必由之路，是解决农业、农村、农民问题的重要途径，是推动区域协调发展的有力支撑，是扩大内需和促进产业升级的重要抓手。

为深入实施以人为本的新型城镇化战略，日前，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》中围绕国土空间规划、土地改革等方面作出系列部署。

记者梳理发现，《行动计划》将“推进城镇老旧小区改造”“加强城市洪涝治理”“实施城市生命线安全工程”等作为重点任务，提出“深化城市建设、运营、治理体制改革，加快转变城市发展方式”。

交通、通信、供水、排水、供电……这些维系城市生存功能的重要基础设施，是城市安全运行的生命线，对国计民生有着重大影响。

在城市更新过程中，如何确保生命线设施的空间布局合理？浙江大学建筑设计研究院院长、总建筑师王健告诉人民网记者，城市生命线安全工程是一项系统工程，旨在通过数字化技术，及早发现和管控风险隐患，切实提高城市安全保障能力，维护人民生命财产安全。

中国城市规划设计研究院院长王凯认为，城市生命线设施要通盘谋划、统筹考虑，确保空间布局合理性，既要提倡分布式、组团式布局形式，也要强化受灾时的互联互通、互为备用。为提升生命线设施布局的合理性，需要开展生命线设施体系应急规划，对供水、排水、供电、道路、通信等生命线系统遭遇不同类型灾情开展情景分析，针对生命线工程局部受损后整个系统如何发挥作用开展情景模拟，并基于不同受灾情景提出生命线工程布局优化完善要求。

王健补充，为确保生命线的合理布局，应从前端规划、设计开始介入，规避潜在问题。坚持规划设计“一张图”，协调各类生命线专项规划，并确保其与总体规划、详细规划的统一；其次，应建立全程信息模型，模拟场景并预测问题，寻求最优化设计方案，将问题解决在施工改造之前。

当前正值“七下八上”防汛关键时期，多地遭遇强降雨，部分城市出现内涝，给群众生命财产安全带来威胁。城市排水防涝体系建设该怎么做，成为业内人士关心的话题。

王凯认为，城市防洪排涝系统建设的重点是要强化不同排水设施、不同系统之间的衔接，难点在于将排水防涝防洪系统与城市空间布局有效匹配。

“比如，借助洪涝风险评估，如何合理构建绿色生态空间，建立更加韧性的城市空间结构；如何合理规划城市竖向格局，提出内涝调蓄空间保护要求并融入城市开发建设；如何合理安排灾害敏感点布局等等，这些要求当前在不少城市是做得不到位的。”王凯说。

王凯表示，对于保障防洪排涝设施的可持续性，既要强化“建管结合”，建立完善设施维护长效投入机制和常态化管理机制，在非汛期等设施闲置时段，提前做好维护管理，确保汛期有效发挥作用，还要切实做好隐患排查，不断推动设备更新，对老旧设施进行及时的更新更换。

“未来我们应更加关注城市更新模式下城市生命线安全工程的特殊性。”王健说，聚焦各类“生命线”在新旧衔接和改造升级中所牵涉的复杂在地性问题，寻求解决方案、及时总结经验。持续推进系统化建设，夯实城市数字化底座，加强安全产业集群建设，守好城市安全生命线。

(责编：孙红丽、吕骞)
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