人民网记者 乔雪峰

8月14日上午11时许，今年的第1000亿件快递送达新疆维吾尔自治区昌吉市二六工镇红星村村民马桂花的手中，实现了次日达。

“这是我给我母亲买的破壁机，以后在家榨果汁和玉米汁就更方便了。”马桂花的女儿马静告诉记者，这次网购是8月12日晚上下的单，没想到快递这么快就送到了家。

马静表示，老人今年已经70多岁了，平时网购基本是自己和哥哥帮忙在网上下单，不光买一些大件物品，还会买一些家用的日常生活用品。

菜鸟速递新疆昌吉站站长赵小东接受记者采访时表示，这一订单于13日从乌鲁木齐一电商仓库发出，通过其乌鲁木齐分拨中心中转，于14日上午运达昌吉站点，再由快递员送达到收件人的手中。

虽然处在昌吉乡村，但是当地收发快递已经较为便利，这也进一步刺激了当地居民网购消费的热情。在这里，记者看到同车到来的包裹除了乳饮、粮油等日用品之外，还有扫地机器人、洗地机和微波炉等家用电器。

运输快件的货车到达站点以后，快递员们便开始忙碌起来。卸货、安检、扫码分拣、分装快递，这些快递以最快的速度进行分拣，快递员们按照划分的片区，分头装车，随后这些快递包裹将被送往市区和周边乡村的百姓手中。

赵小东表示，速递站已经成立两年多了，从最开始几十单，到现在一天揽收和配送的订单大概有1000多单，配送的商品也从以前简单的日用品，到破壁机、扫地机器人等更丰富的生活电器。“在快递服务上，我们也持续提供网购次日达、送货上门、退换货2小时上门揽收等服务。”

随着互联网信息技术和快递物流行业的快速发展，人们的购物习惯也发生变化，网上购物成为越来越多人的选择，昌吉的快递运输配送行业也迅猛发展，顾客动动手指，就能完成购物和配送，不少商品从当地或者附近城市的云仓发货，昌吉也实现了当日购物次日送达。

这也是近年来新疆邮政快递业高速发展的一个缩影，如今的新疆正式成为“包邮区”。新疆维吾尔自治区邮政管理局党组成员、副局长房涛接受记者采访时表示，近年来，新疆邮政快递业取得了跨越式的发展，行业规模、创新活力、服务能力、综合实力跃上新台阶，基本建成纵向到村、横向到边、东联国内所有城市、西达中亚主要国家的邮政快递网络，高效承载新疆大规模、高频次、广地域的实物流通和末端微循环。

数据显示，2023年，新疆维吾尔自治区快递业务量和收入分别完成3.05亿件和62.04亿元，同比增长88.10%和77.89%。房涛表示，2023年全区快递业务量是2020年的2.65倍，投递量是2020年的2.3倍，年人均快递使用量47.55件是2020年的2.5倍。

当前，我国县乡村三级寄递网络逐渐完善，农村寄递物流体系建设取得积极成效。国家邮政局有关负责人表示，下一步还将不断加强物流基础设施建设，提升末端冷链配送能力，加快客货邮融合发展，探索形成一批具有特色的农村电商快递协同发展模式，让农产品出村进城、消费品下乡进村的双向流通渠道更加畅通。

(责编：孙红丽、吕骞)

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