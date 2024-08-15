人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

造船业加快“驶”向绿色化智能化

人民网记者 黄盛
2024年08月15日09:19 | 来源：人民网
小字号

中国首艘寒地纯电池推进绿色智能内河船“领航之星”交付，该船动力电池采用4组总容量600kWh的磷酸铁锂电池，具备智能航行和智能机舱功能；全球首艘集远程遥控、自主航行与教学实训于一身的大连海事大学智能研究与实训两用船“新红专”号命名交付，实现了智能化全覆盖，驾、机、电深度融合；9100车双燃料动力汽车运输船的首制船正式命名交付，该船拥有DNV船级社的“氨预留”和“甲醇预留”符号，未来经过改装后还可以使用氨或甲醇等零碳燃料……

近日，我国船舶行业绿色智能发展跑出“加速度”，助力造船业进一步夯实产业竞争优势。

“基于国际海事组织（IMO）对于船舶污染物排放的要求越来越高、航运业被欧盟纳入碳排放交易机制（ETS）等外部因素，市场对于绿色低碳船舶的需求不断增加。”中国船舶及海洋工程设计研究院副院长朱建璋表示，他所在的研究院正不断研发设计新的绿色节能低碳船型。

另外，去年，工信部、财政部等五部门联合印发《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》提出，到2025年，船舶制造业绿色发展体系初步构建。绿色化、智能化已成为造船业发展的必然趋势。

业内人士认为，造船业实现绿色化转型主要通过两种途径：一是应用液化天然气、甲醇、液氨等绿色新燃料作为船舶动力；二是通过优化船舶动力装置，增加脱硫系统等新技术，达到节能减排的效果。  

目前我国部分船企从智能海洋装备、智能配套、智能生产和智慧海事服务等领域进行布局，纵向贯穿船舶工业上下游，横向连接行业生态价值链，打造船舶领域设备、系统、平台、体系相融合的人工智能生态，赋能产品、服务及研制生产、运营管理全过程。

另据中国船舶工业行业协会数据显示，今年前6个月，我国新接绿色动力船舶订单国际份额达到71.7%。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
造船业加快“驶”向绿色化智能化
　　中国首艘寒地纯电池推进绿色智能内河船“领航之星”交付，该船动力电池采用4组总容量600kWh的磷酸铁锂电池，具备智能航行和智能机舱功能；全球首艘集远程遥控、自主航行与教学实训于一身的大连海事大学智能研究与实训两用船“新红专”号命名交付，实现了智能化全覆盖，驾、机、电深度融合；9100车双燃料动力汽车运输船的首制船正式命名交付，该船拥有DNV船级社的“氨预留”和“甲醇预留”符号，未来经过改装后还可以使用氨或甲醇等零碳燃料…… 近日，我国船舶行业绿色智能发展跑出“加速度”，助力造船业进一步夯实产业竞争优势。 “基于国际海事组织（IMO）对于船舶污染物排放的要求越来越高、航运业被欧盟纳入碳排放交易机制（ETS）等外部因素，市场对于绿色低碳船舶的需求不断增加。…
今年第1000亿件快递背后的故事
　　8月14日上午11时许，今年的第1000亿件快递送达新疆维吾尔自治区昌吉市二六工镇红星村村民马桂花的手中，实现了次日达。 “这是我给我母亲买的破壁机，以后在家榨果汁和玉米汁就更方便了。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部