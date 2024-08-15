人民网记者 黄盛

中国首艘寒地纯电池推进绿色智能内河船“领航之星”交付，该船动力电池采用4组总容量600kWh的磷酸铁锂电池，具备智能航行和智能机舱功能；全球首艘集远程遥控、自主航行与教学实训于一身的大连海事大学智能研究与实训两用船“新红专”号命名交付，实现了智能化全覆盖，驾、机、电深度融合；9100车双燃料动力汽车运输船的首制船正式命名交付，该船拥有DNV船级社的“氨预留”和“甲醇预留”符号，未来经过改装后还可以使用氨或甲醇等零碳燃料……

近日，我国船舶行业绿色智能发展跑出“加速度”，助力造船业进一步夯实产业竞争优势。

“基于国际海事组织（IMO）对于船舶污染物排放的要求越来越高、航运业被欧盟纳入碳排放交易机制（ETS）等外部因素，市场对于绿色低碳船舶的需求不断增加。”中国船舶及海洋工程设计研究院副院长朱建璋表示，他所在的研究院正不断研发设计新的绿色节能低碳船型。

另外，去年，工信部、财政部等五部门联合印发《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》提出，到2025年，船舶制造业绿色发展体系初步构建。绿色化、智能化已成为造船业发展的必然趋势。

业内人士认为，造船业实现绿色化转型主要通过两种途径：一是应用液化天然气、甲醇、液氨等绿色新燃料作为船舶动力；二是通过优化船舶动力装置，增加脱硫系统等新技术，达到节能减排的效果。

目前我国部分船企从智能海洋装备、智能配套、智能生产和智慧海事服务等领域进行布局，纵向贯穿船舶工业上下游，横向连接行业生态价值链，打造船舶领域设备、系统、平台、体系相融合的人工智能生态，赋能产品、服务及研制生产、运营管理全过程。

另据中国船舶工业行业协会数据显示，今年前6个月，我国新接绿色动力船舶订单国际份额达到71.7%。

(责编：孙红丽、吕骞)

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