王思文

原标题：外资机构用真金白银投下“信任票” 持续看好中国资产

近期，多家外商独资公募机构发表了对A股市场的积极看法。与此同时，多路资金也在用真金白银进行“投票”，表明看好中国资本市场长期健康稳定发展。

近日，安联基金发布公告称，安联中国精选混合型证券投资基金的拟任基金经理程彧拟于募集期内出资不低于100万元人民币认购安联中国精选混合型证券投资基金。需要注意的是，最终认购申请确认结果以基金注册登记机构计算并确认的结果为准。

据记者了解，安联中国精选混合型证券投资基金为外商独资公募安联基金在国内的首只公募基金产品，该产品经中国证券监督管理委员会于2024年7月26日准予注册募集，8月12日正式募集发售。

谈及安联中国精选混合型证券投资基金为什么选择这个时点发行，安联基金表示：“我们认为，当下的时点较为合适，尽管今年三季度可能面临一些波动和挑战，但我们相信四季度会出现更好的投资机会，市场情绪和宏观经济环境都将有所改善。”

“在市场当前的低估值水平上，企业盈利增长将成为推动市场上涨的主要驱动力。我们预计，这段时间内企业的盈利增长将为市场提供坚实的支撑和显著的上涨动力。同时，四季度的市场环境预计会更加积极。预计企业盈利在四季度将呈现出同比和环比的改善。此外，宏观经济政策的支持也将为市场情绪提供支撑。”安联基金进一步称。

除了通过产品布局、用“真金白银”的自购行动彰显对中国资本市场的信心外，外商独资基金还通过降低申购门槛等方式提升本土公募市场的业务竞争力，以更好地满足我国投资者的理财需求。

记者梳理东方财富Choice数据了解到，目前，全市场已有9家外商独资公募基金，分别为贝莱德基金、富达基金、路博迈基金、施罗德基金、联博基金、宏利基金管理、摩根资产管理、摩根士丹利基金和安联基金，上述外商独资基金已在年内积极发行了41只新基金（不同份额产品分开计算）。

同时，为更好地满足投资人的理财需求，外商独资公募基金纷纷在今年将旗下产品的申购门槛降至1元人民币。还有一些外商独资公募在今年启动了增资，以便于积极布局中国公募市场。

对于8月份权益市场的投资机会，贝莱德基金首席权益投资官神玉飞表示：“中报业绩的超预期和悲观情绪的修复或将构成A股重要的驱动力，我们8月份看好中报业绩及中报分红超预期以及科技股调整后的多方向投资机会。”

施罗德基金管理（中国）有限公司副总经理安昀对《证券日报》记者表示：“短期来看，我们认为受多重因素影响市场可能仍将在底部震荡。但从中期来看，市场依然有结构性机会。首先，当前估值和盈利预期都在相对低位，具备向上空间。其次，近几年经济结构调整已能看到一些成效，比如高技术产业的投资较强且稳定；中国企业在全球争取份额的趋势越来越显著。”

谈及未来看好的投资方向，安昀认为，红利股、低估值白马股、周期反转类公司和成长类公司等几大类值得关注。

(责编：罗知之、李楠桦)

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