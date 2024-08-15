财政部在香港发行2024年第四期90亿元人民币国债
2024年08月15日09:22 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日电 （记者王震）据财政部网站消息，8月14日，中华人民共和国财政部在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行2024年第四期90亿元人民币国债，受到投资者广泛欢迎，认购倍数3.37倍。其中，2年期（增发）30亿元，发行价格100.39元，对应发行利率1.95%；3年期（增发）30亿元，发行价格100.70元，对应发行利率2.00%；10年期（增发）30亿元，发行价格100.60元，对应发行利率2.38%。
(责编：王震、吕骞)
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