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全球首套海上高温烟气余热发电装置交付

2024年08月15日09:23 | 来源：科技日报
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原标题：全球首套海上高温烟气余热发电装置交付

　　科技日报天津8月13日电 （记者操秀英）13日，由中国海油联合中国船舶自主研制的全球首套5兆瓦级海上高温烟气余热发电装置，在天津完成动力循环试验并完工交付。这一突破性成果标志着我国海上油气田电站在烟气余热利用方面取得重大进展，对海上油气田绿色低碳开发具有重要意义。该装置将在文昌9-7油田开发项目中开展示范应用。

　　电站是海上平台的“心脏”，通常由自产油气燃烧提供电能，但在此过程中会排放大量高温烟气，这也是海上油气开发主要的碳排放来源之一。该余热发电装置将电站运行产生的高温烟气余热作为热源，让装置中循环流动的有机介质推动膨胀机发电，可直接将废弃的热能变为清洁的电能。相较传统烟气的燃烧排放，加装高温烟气余热发电装置后，电站的余热综合利用效率将从30%—35%提升至60%—70%。

　　中国海油研究总院工程研究设计院机电仪总师安维峥表示，该发电装置投用后，将实现海上油气田主电站烟气余热的综合利用，主电站综合能效预计提升7%；经测算，余热年发电量可达0.4亿千瓦时，可满足3万户家庭的年用电需求，预计累计节省天然气消耗约3亿立方米，减少二氧化碳排放约80万吨。

　　据悉，此前国内外尚无海上高温烟气余热发电应用领域先例，中国海油研发设计团队自主研发，掌握总体方案技术，先后攻克了工艺和设备设计、紧凑型橇装化设计、动力循环试验验证等技术难题，并联合中国船舶设计制造团队共同推动形成设备研制、橇装制造、测试试验全链条自主技术服务能力，打造了自主可控装备体系。未来，该技术将广泛适用于中国海油现役平台电站，助力海上油气田在开发过程中实现节能减排、降本增效，开创海上平台多能融合新范式。

(责编：罗知之、李楠桦)
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