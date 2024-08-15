原标题：2024世界机器人大会将在京举行

科技日报北京8月13日电 （记者华凌）13日，记者从2024世界机器人大会新闻发布会上获悉，2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。届时，大会将邀请169家国内外机器人企业参展，600多件创新产品亮相，其中首发新品60余款。

本届大会将以“共育新质生产力 共享智能新未来”为主题。主论坛共设“产业发展”“协同创新”和“技术革新”三大篇章，深入探讨机器人产业和技术的未来趋势。专题论坛将围绕国际合作、技术革新、产业发展、协同创新4个部分，与主论坛密切联动，举办“中国机器人创投巅峰论坛”“具身智能产业趋势与未来发展论坛”等20余场论坛活动。

2024世界机器人大会将继续采用“机器人+”应用场景展示方式，深耕成熟应用，拓展新兴场景，将首次设立前沿创新展区，邀请高校、科研院所集中展示一批实验研发阶段的前沿创新成果，如六足导盲机器人、飞行机器人等，为机器人未来创新应用方向提供思路。

此外，本届大会现场将迎来20余款人形机器人整机亮相，创历届之最，其中许多“隐藏技能”将在博览会现场揭晓，为观众带来一场充满未来感的人机互动体验。

(责编：罗知之、李楠桦)

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