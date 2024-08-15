付丽丽

原标题：“冷涡”开启蓝天“美颜”

本周以来，北京天空呈现出一种特别的蓝色，透蓝的天空中白云朵朵，被网友形象地称为“美颜蓝天”。加上气温和湿度都比之前有所降低，让人有种秋高气爽的感觉。气象专家表示，这种蓝天在气象学上被称为“冷涡蓝”。这一独特的天气现象，让人们享受到清新空气，欣赏到美丽蓝天的同时，也引起了对冷涡的好奇。

中央气象台首席预报员马学款解释说，冷涡，是在对流层中高层存在的具有冷中心的低气压系统，通常形成于西风带高空槽中。当冷平流加强并深入高空槽内时，有可能切断槽线，进而形成闭合的低压系统，这便是冷涡。

根据中心位置的不同，影响北京地区的冷涡主要可分为东北冷涡和华北冷涡两种，此次的“冷涡蓝”是受华北冷涡影响。由于冷涡是一个闭合环流，其引导气流弱，移动速度相对较慢，因此能够对某一地区产生长时间的影响。

马学款表示，“冷涡蓝”天空的形成，主要归功于冷涡带来的冷空气和晴朗天气。冷涡作为一个逆时针旋转的闭合环流，其后部的偏北风会携带一股股冷空气，吹散空气中的污染物，并使大气中的水汽含量减少，抑制了云层的形成，从而呈现出清澈的蓝天。冷空气还会使气温降低，一扫之前的高温闷热。

“冷涡不仅带来蓝天，还可能引发降水，特别是强对流天气，因此需要特别关注。”马学款提醒说，冷涡能引导中高纬度干冷空气南下，当低层受暖平流和太阳辐射的影响而增温时，常常形成“上冷下暖”“上干下湿”的不稳定层结，从而产生短时强降水、雷暴大风、冰雹甚至龙卷风等强对流天气。

据预报，未来几天，华北地区仍将持续受到冷涡的影响，大家可以继续享受这份“冷涡蓝”美景。但同时需注意低涡影响下华北地区的分散性对流天气。

具体到北京，在8月14日至20日的预报里，每天都有“雷阵雨”的字眼。其中14日和18日的夜间，西部、北部有分散性雷阵雨；15日白天、17日白天、19日白天和20日白天，都有雷阵雨；16日夜间也有雷阵雨。

(责编：罗知之、李楠桦)

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