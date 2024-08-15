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两极冰盖不对称演化 对全球气候影响重大

2024年08月15日09:28 | 来源：科技日报
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原标题：两极冰盖不对称演化 对全球气候影响重大

科技日报讯 （记者史俊斌）记者8月12日从中国科学院地球环境研究所获悉，国际期刊《科学》近日以《南极冰盖生长触发中更新世气候转型》为题，在线发表了由中国科学院院士、中国科学院地球环境研究所研究员安芷生团队与国内外专家合作的最新科研成果，深刻揭示了两极冰盖不对称演化对全球气候的重大影响。这一研究成果挑战了科学界已有的多种假说，为回答《科学》杂志提出的125个前沿科学问题之一的“大冰期发生原因”提供了新视角。

研究人员联合中国科学院青藏高原研究所、香港大学、英国南极调查局、中国海洋大学崂山实验室、西安交通大学、南京大学等科研院所的科学家，对促成这一气候转型的多种假说提出挑战。研究人员将观测记录与数值模拟相结合，揭示了南北两半球冰盖不对称演化的历史及地球气候系统响应的过程，发现200万—125万年前南极冰盖和相关的海冰持续扩张，通过改变跨赤道气压梯度和大洋经向环流，触发北半球温度降低、水汽含量增加，为125万年前北极冰盖的增长提供有利条件，最终全球气候从此前的冰期—间冰期4万年冷暖旋回转变为10万年冷暖旋回。

众所周知，地球两极覆盖着冰盖。在全球变暖背景下，北半球冰盖和北极海冰加速消融，而南极冰冻圈消融幅度相对较小，仅在近年出现较大幅度消融。目前，南极冰盖体量是北极的10倍，如果南极冰盖融化速度和北极的不一样，它们形成的中间热力差就非常大，会对全球气候造成重大影响，这种不对称的冰盖演化对包括全球温度和海平面变化在内的全球气候的影响被严重低估。

安芷生表示：“这一成果不仅让我们意识到在全球变暖的背景下，定量评估两半球冰盖的不对称融化与全球气候变化之间联系的紧迫性，还为中国科学家在解决全球前沿科学问题中发挥主导作用，提供了范例。”

(责编：罗知之、李楠桦)
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