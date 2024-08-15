原标题：世界青年能源行：“碳”路先行，追风逐光

8月9日至13日，第二届世界青年能源行活动在北京启程，来自10个国家的15名国际青年代表走进国家能源集团生产指挥调度中心、绿色智能矿山、戈壁风电场，追“新”逐“绿”，感知中国因地制宜发展新质生产力、推进能源行业高质量发展的中国式现代化实践。

“数智”赋能，逐“绿”前行，数字化智能化正成为推动能源产业发展的重要引擎。启程前，国际青年们参观了国家能源集团生产指挥调度中心，了解集团基于煤炭、电力、化工、铁路、港口、航运六大业务板块形成的产运销储用紧密协同的运营模式，与即将参访的准能集团、龙源电力甘肃玉门风电场的青年代表视频连线，并与集团新闻发言人团队、集团相关部门，外文局当代中国与世界研究院座谈交流。国际青年们纷纷惊叹于生产运营协同调度系统在一体化集中管控、智能化高效协同、可视化高度融合方面展现出的“大智慧”。

国际青年们一路沿着“碳足迹”，深入准能集团绿色矿山，探寻从“黑色经济”到“绿色经济”的“价值跃迁”，从300吨级无人驾驶卡车在矿坑里的自动化作业，到数百种野生动植物在矿区“安家落户”，一幅幅展现能源原创技术策源地与矿山生态文明的生动图景给国际青年留下深刻印象。他们还亲手采摘种植在复垦区的蔬菜瓜果，地上花园、地下煤田的新奇体验引发青年热议。

戈壁深处，一排排风电机组正将风能转化为“绿电”点亮万家灯火。国际青年走进“甘肃风电的摇篮”——龙源玉门风电场，打卡“四小天鹅”风机，感知陇原大地新能源发展的强劲势头与澎湃动能，了解我国大力推进绿电品牌建设，开展世界青年能源伙伴对话，探讨在能源可持续发展之路上如何贡献青年智慧。

“世界青年能源行”是中国外文局联合国家能源集团共同打造的国际交流活动，由当代中国与世界研究院和国家能源集团传媒公司承办。活动旨在通过邀请国际青年代表走近中国能源行业，感知中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，见证推进能源行业高质量发展的中国式现代化创新实践。（周玉然 记者陆成宽）

(责编：曹淼、李源)

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