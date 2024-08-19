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我国今年前7个月3.41亿人次出入境

2024年08月19日12:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月19日电（记者任沁沁、余俊杰）国家移民管理局19日发布最新统计，今年1月至7月，全国口岸出入境人员3.41亿人次，同比增长62.34%，跨境交通运输工具1817.6万架（艘、列、辆）次，同比增长52.09%。

　　“开放的中国，人畅其行、货畅其流，离不开移民管理政策的持续发力。”在国新办19日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，国家移民管理局副局长刘海涛用“更高效”“更便捷”概括相关政策措施成效。

　　保障产业链供应链畅通“更高效”。在空港口岸，开设枢纽机场重点货运航班边检“绿色通道”，“重要货机、紧急货机先办，直接往返、中转连飞简办”边检手续，直接往返的国际客货运航班入出境手续“一次办结、好来快走”。在港口口岸，相继推出促进服务长三角航运枢纽建设10项措施、服务航运企业发展16项举措，实施国际航行船舶到港“零等待”、离港“零延时”；全面推行边检行政许可网上办理，全程网办比例达到95%以上。在陆路口岸，开设跨境重点货运车辆“快速通道”，做到“随到随检、即检即放”；为中欧班列提供“随到随办”边检货运通关服务7.8万列次、年均增长23.4%。如今，河南、山东等地生产的蔬菜水果，通过中欧班列可以比海运提前30天到达欧洲的餐桌。

　　保障出入境通关“更便捷”。目前，中国公民人均查验时间已缩短到45秒，全国227个旅检口岸2400多条快捷通道人均通关时间不超过15秒，横琴口岸出入境车辆平均查验时间不超过2分钟。此外，在24个口岸对“一带一路”沿线国家人员作出便利通关安排，设置200余条专用通道，上半年高效保障相关人员入出境1066万人次、同比增长1.6倍。在北京、上海、广州、深圳、杭州、厦门、成都、西安等地9个枢纽机场，推行24小时直接过境免办查验手续，7个多月来已有超200万人次享受到直接中转免查验服务。

　　刘海涛介绍，下一步，国家移民管理局将继续积极稳妥推进移民管理制度型开放，支持更多中国企业、产品、人员“走出去”、外资外商外企“引进来”，有力服务促进高质量发展。

(责编：宋心蕊、卫嘉)
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