人民网宜昌8月21日电 （记者许维娜、王天乐）随着数字经济蓬勃发展，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模不断扩大，算力需求持续攀升。

8月20日，“三峡（湖北宜昌）算力供应链启动暨产业招商发布会”在湖北省宜昌市点军区举办。多位与会嘉宾接受人民网记者采访时表示，目前我国算力产业正处于高速发展阶段，创新和迭代速度明显加快，产业规模加速壮大。在此过程中，围绕算法的服务模式持续得到完善，普适、朴实、普惠的服务生态正逐步构建。绿色低碳的发展格局在加速形成，展现出了一系列新的发展趋势。

记者注意到，近年来，从国家到地方再到各类经营主体，在大力推进算力资源布局建设。

中科曙光高级副总裁任京暘表示，人工智能技术的快速发展正在为传统产业注入新动力，推动算力需求的增长，对集成电路、算力行业以及整个产业链产生重要影响。随着国家先进计算产业创新（宜昌）中心的逐步完善，“东数西算”战略下的西部算力将进一步增强，构建起覆盖更广、算力更强、协同更紧密的西部全国算力网络。

杭州骋风而来数字科技有限公司董事长陈源则关注绿色算力的发展趋势。他表示，数据中心算力正经历从传统模式向绿色计算模式的转变，以应对高能耗现象。寻找绿色可持续的能源供给方式成为关键，例如，中西部地区利用丰富自然资源建设的计算资源，将为长三角、珠三角及北京等经济发达地区提供强大的算力支持，也会推动当地经济进一步发展，并逐步拓展上下游产业。

北京智网易联科技有限公司湖北区域总经理周勇潮表示：“宜昌因在算力领域的超前布局和设施支撑，被选为中部运营中心，这有助于降低运营成本。当地致力于构建完整的算力服务链条，从基础算力设施到区域数据技术服务中心，再到算力平台与服务，不仅打造了算力基础设施承载区，还在算力消耗大的领域进行了布局与拓展。”

北京华山合伙人、首席投资官高磊从资本化的角度分析了算力产业的发展。他表示，算力既是有形固定资产，又有着收益属性。根据其收益情况，可以选择ABS资产证券化，算力的拥有主体或运营主体也可以进行股权融资和上市。

燧原科技副总裁安洋表示，面对未来的不确定性和风险，保障产业链的稳定性和可持续发展是当前的重要议题。例如，要提供核心算力支撑，构建自主可控的人工智能算力基础设施，为文旅、金融、科教等行业提供生成式AI服务。同时，推动算力资源跨省市、跨区域、跨网络、跨行业的聚集资源。

(责编：王仁宏、高雷)

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