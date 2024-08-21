原标题：服务科创 更需自身创新 中国人寿的科技金融实践

高校实验室是进行源头创新和人才培养的重要阵地。随着我国科研活动密度大幅提高，实验室安全事故时有发生，诸多安全规范和制度主要落点在于“堵”，对实验室安全治标不治本。引入实验室保险制度，可以由“堵”变“疏”。

对于一般人来说，爆炸、火灾、化学物品腐蚀、中毒、机械伤害等危险情形在生活中并不多，但在实验室，却有可能发生。

中国人寿与天津大学先进碳与能源材料实验室签署了实验室一切险保单。这个在全国率先推出的实验室一切险产品，中国人寿集团旗下财险天津分公司项目组花了近4个月的时间。其意义不仅在于安全事故发生后的责任明晰和理赔，更在于高效合理的保险制度将反作用于实验室安全管理规范的完善、执行，让实验室更自觉地提升其安全管理水平。

数次沟通拜访实验室一切险终落地

实验室一切险项目的推出，源于对金融“五篇大文章”的落地。2023年，中央金融工作会议提出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。科技金融是中国人寿重点发力的方向之一，并选择了产业融合的方向。

在中国人寿财险天津分公司重客销售部总经理马宁看来，在科技金融实践中，助力产业融合要落在产业内，科技企业发展大多经历立项、研发、生存、转化几个阶段，最终形成经济效益。在这个环节中，保险业不仅要立足于传统业务，还应积极开拓新领域，充分发挥风险保障和补偿功能。

实验室是科技创新的源头，无数科研成果在这里诞生。在走访中，马宁了解到，国内在实验室安全方面尚无针对性保障服务，传统意外险对于实验室人员误操作等造成的风险，生物、化学、核能等造成的伤害均为除外责任，责任险亦存在盲点。据不完全统计，2001年至2020年，媒体公开报道的全国高校实验室安全事故有113起，共造成99人伤亡。在诸多事故中，从事故类型来看，火灾、爆炸事故占80%，中毒、触电、机械伤害等事故占20%。试剂存储不规范、违规操作、废物处置不当等，均会引发实验室事故。

实验室一切险项目就这样启动了，但为高校实验室织就一张全方位保障网并不容易。马宁表示，由于市场上没有太多的同类产品可借鉴，想要跨行业深入了解尚未形成体系和标准的实验室分级管理制度存在难度。此外，科创企业本身所处行业和攻关领域不仅小众，而且十分复杂，甚至很多问题属于首次面对。科创企业没有前期经验积累，保险公司缺乏历史数据支撑，对科技保险的风险评估、产品定价提出了严峻挑战。

为了更多地了解保障诉求，项目组多次拜访高校，深入了解985、211、普通高校、高职等不同类型院校，充分利用高校学会实验室管理分会论坛等交流学习机会，进一步掌握目前国内高校实验室的风险管理思路。从生成基本条款，到结合保险精算形成能让市场接受的费率，项目组将产品前前后后修改了多遍，在与监管机构的报备过程中多次沟通。

不仅要“兜”风险更要“防”风险

实验室一切险主要保障被保险实验室发生火灾、爆炸、中毒、电击、实验试剂泄漏等突发意外事故，造成教职员工、学生或其他第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，以及相关的清污费用、紧急应对费用以及法律费用。凡经国家有关部门批准设立的，对实验室负有安全管理责任的高校、研究所等，均可作为实验室一切险的投保人或被保险人。

在马宁看来，该产品打破了传统责任险应用场景壁垒，突破了保险产品的限定承保范围，实现了全场景、全风险单位承保，弥补了实验室与科研机构的风险管理短板。但在为实验室提供安全保障网的过程中，保险能做的不仅仅是为已经发生的风险买单，而是应该强化风险减量，将保险从“事后赔付型”转型为“全程服务型”，构建覆盖研发到后期成果转化的全链条风险保障体系。

中国人寿在充分借鉴国外管理经验、公司“安心防”预警平台、CIRS安全生产应用系统的基础上，扩宽了保险标的的应用场景(如研究所、创新实验室等)，拓展了部分化学元素的承保范围(如硅、石棉等)，提供从进入实验室前到事故发生后的全链条风险保障。同时，突破传统财产险、责任险的思维，通过前置安全培训做好风险减量服务，强化科技风险的智能评估、动态监控和预警服务，形成“事前风险预防、事中风险控制、事后理赔服务”的风险管理闭环。

中国人寿陆续与天津大学的15间创新实验室和13间化工实验室、2间海河实验室签署保单，累计提供风险保障7800万元。天津市外的高校也开始关注到这一产品，并主动与中国人寿联系。目前，项目组正在和北京、成都、湖北多地高校进行沟通，推动项目落地。

中国人寿还依据市场需求不断丰富产品，争取将保障主体从高校延伸到企事业单位。目前已与几家实验室的装修、设备供应商展开合作，推动实验流程的合规性，降低操作不当的人为风险。

做深做精科创金融服务

科技创新专业壁垒较高，只有专注细分赛道，加强研究、了解科创企业发展规律和逻辑，才能做深做精科创金融服务。除了创新研发环节，中国人寿还关注科创企业的日常生产经营活动，围绕知识产权确权、运营、维权等不同环节以及专利、注册商标、地理标志等不同知识产权类型，创新研发了10余款知识产权保险主险产品。

近日，西藏尚厨炊具科技有限公司与中国人寿签订了专利组合保险投保协议。作为一家生产高原地区多功能烹饪炊具的公司，2022年，公司就研发出了适用于高原地区的多功能烹饪炊具系列产品共14款，申请了17项专利。随着自主知识产权拥有量不断增加，企业对专利相关风险的管控需求也愈加凸显。中国人寿财险西藏分公司将专利特性和保险制度优势相结合，通过专利组合保险投保协议提供专利执行保险及专利侵权损失补偿保险两方面保障。其中，专利执行保险主要针对企业发现专利被侵权时，向执法部门或专利主管部门提出立案请求，被受理后，在立案前发生的调查费用、法律费用等进行赔付。专利侵权损失补偿保险，则主要针对专利遭遇侵权造成的经营收入损失进行赔偿。

发展科技金融，让金融更好赋能科技创新，对于推进现代化产业体系建设、加快金融强国建设具有关键作用。在做好科技金融大文章方面，中国人寿已经做了不少尝试，并取得一定成效。2024年上半年，中国人寿通过战略性新兴产业保险、科技保险，分别提供风险保障超20.5万亿元、4.1万亿元，服务专精特新企业超4680家。

除了重点领域保险保障，中国人寿还在保险资金投资支持科技产业方面持续发力。近年来，公司充分发挥保险资金规模大、周期长、来源稳定、运用灵活的耐心资本优势，主动融入科技、产业、金融良性循环，为先进制造、产业升级等提供金融保险服务，一批批精品投资项目加速落地。例如，出资约120亿元参与上海集成电路产业投资基金，支持产业链上下游重点企业；推进设立50亿元长三角科创基金，以数字经济为投资主线，覆盖智能汽车、算法科技、先进制造、物联网等领域。据中国人寿2024年上半年工作会议透露，截至上半年，中国人寿战略性新兴产业投资余额已突破3500亿元。

中国人寿将以科技金融作为服务国家重大战略、服务实体经济的重要抓手，发挥保险保障作用，以及保险资金长期资本、耐心资本优势，持续探索科创金融专业化经营之道，力争在进一步支持科技创新和产业升级方面发挥更大作用。

(责编：曹淼、李源)

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