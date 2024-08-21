徐红梅 杨文明 张驰

近日，一位水下摄影爱好者在长江上游金沙江云南水富段意外拍摄到珍稀鱼类长江鲟的身影。视频画面显示，长江鲟优雅地游曳于清澈的水域，尽显生态系统的美妙与和谐。

据这位水下摄影爱好者描述：“拍摄时并不知晓这是一种珍稀鱼类，只是感觉它的形态颇为特别，疑似长江鲟。回到岸上后，将视频发送给了渔政部门辨别。”

“通过这位水下摄影爱好者所拍摄的视频，经我们初步判定，确认为国家一级保护鱼类达氏鲟，也就是长江鲟。”水富市渔业站站长罗兴国说，除了长江鲟，还监测到岩原鲤、胭脂鱼等珍稀特有鱼类，而此次是群众首次与长江鲟近距离接触。

长江鲟作为地球上最古老的脊椎动物之一，属鲟形目鲟科鲟属鱼类，又名达氏鲟、鲟鱼、沙腊子、小腊子，主要分布于长江中、上游的干支流，素有“水中大熊猫”“水中活化石”之称，具有极高的科研价值和生态价值，是长江流域独有的珍稀鱼类。

据云南省渔业科学研究院统计，2023 年至 2024 年，水富市累计监测到鱼类 62 种。今年监测新增的物种有汪氏近红鲉、短体荷马条鳅、长薄鳅、大眼鳜等鱼类，充分表明长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区（云南水富段）的鱼类多样性持续增强。

水富市位于金沙江与长江的过渡地带，作为“长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区”的起点，禁捕水域长达114公里，水富市制定长江“十年禁渔”专项整治行动系列工作方案，实施网格化管理，持续加大执法检查力度，依托水富市长江流域重点水域禁捕智能监管平台，实现了对金沙江和横江流域重点水域的全面监控，生态持续向好，鱼类不断增多。

(责编：王震、陈键)

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