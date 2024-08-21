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上海银行：助力激发临港优质产业链创新活力

2024年08月21日15:28 | 来源：上观新闻
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原标题：从地上跑的到天上飞的，上海银行助力激发临港优质产业链创新活力

　　从一滴水到一片海，从“一张图”到“一座城”， 从地上跑的（新能源汽车产业）到天上飞的（民用航空产业），曾经的荒芜滩涂已然蝶变成“未来之城”，这其中，上海银行等金融机构的持续浇灌功不可没。

　　激发产业链创新活力

　　去年11月，作为特斯拉应用材料领域的全球合作供应商，白特荣新能源科技（上海）有限公司临港生产基地（USF临港新能源汽车零部件新建项目）正式启用，为整车企业和核心配套厂商提供汽车关键零部件成型解决方案。

　　随着白特荣在临港业务持续发展及投资规模扩大，企业在生产经营过程中出现了下游库存资金占用，产生设备融资等金融业务需求。

　　上海银行自贸区分行在了解到情况后，第一时间提供了针对流动资金、固定资产融资的金融服务方案，增加客户资金流动性以及设备采购中长期资金储备。去年以来，上海银行与白特荣在流动资金授信、本币结算等领域逐步拓宽合作，为企业快速发展提供源源不断的金融动力。

　　上海某装备制造公司主营飞机部件装配、飞机和发动机零件制造、飞机工艺装备设计与制造等。已参与C919大型客机项目批产零件加工及工装、以及ARJ21主货舱门工装等项目。

　　上海银行与该装备制造公司合作始于2020年，从流动资金贷款，到项目贷款和代发及结算业务，伴随着国产大飞机腾空而起，双方的合作关系日渐紧密，目前已累计提供资金支持超过1.5亿元。

　　未来，随着国内民用航空产业不断壮大和国产替代的持续提升，上海银行还将根据企业需求，探索更多元化的定制金融服务方案，助力企业实现更高效的资金运作和更稳健的发展。

　　锻造新片区未来产业

　　7月以来，由上海银行特别支持的临港新片区X·TIME2024国际创业大赛复赛相继在上海、北京、深圳、成都及硅谷赛区圆满结束，决赛近期将在临港新片区举办。

　　大赛吸引了近500家企业报名参与，126个项目进入复赛。上海银行特别支持此次创业大赛，旨在以赛代招，在全球范围内遴选项目，匹配资源与政策，吸引优质项目落地。同时赛孵同步，将中国特色市场经济“有形手”和“无形手”所掌握的资源都导入，为项目赋能，发现未来科技产业核爆种子，助力临港新片区打造成为“创业者的城、科学家的家”。

　　本次大赛设置的汽车电子、关键软件、人工智能和集成电路4个赛道，为全球的科创者提供一个交流经验、寻找合作伙伴、切入中国商品与资本市场的平台，真正实现“全球联动、全球发起、全球招募、全球比赛、全球孵化、全球传播”，使之成为科创竞赛的奥林匹克。

　　作为创业大赛“首席合作伙伴”，上海银行借助大赛平台，对近500个参赛“硬科技”项目、特别是120个复赛项目进行研究、识别和了解，并和相关企业主动对接，通过制定组织体系“专”，产品体系“精”，评价体系“特”，生态服务“新”的科技金融服务机制，持续推进科创生态圈建设，打造全生命周期产品体系，助力未来产业迸发无限可能。

　　下一阶段，上海银行将进一步做好“三项升级”：升级服务队伍、升级服务方案、升级服务机制，持续深耕临港热土，助力推动“硬环境更优、软环境更暖”的临港新片区科创高地建设。

(责编：董童、李源)
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