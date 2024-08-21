徐红梅 张驰

522种植物种子，“躺”在发光的亚克力柱里，绚丽夺目。不远处，悬挂的瓶子高低错落。瓶中，56种濒危或具有科研、经济价值的植物种苗生机勃勃。

种子博物馆内的展览装置“种子圣殿”与“希望”。左图为记者徐红梅摄，右图为徐俊摄。

这个展览装置名为“希望”。吸收营养、发芽、长大，大约是所有种子的愿望。走进中国科学院昆明植物研究所“扶荔宫”生物多样性体验园内的种子博物馆，生命萌芽之美变得具象化。

种子的形态多样。斑叶兰种子小如尘埃，5万粒只有0.025克；而世界上最大的种子塞舌尔海椰子，却重达20公斤。更有如望天树这样“聪明”的植物，它的种子长出果翅，乘风借力，旋转飘落远方。据估计，全球有37万余种产生种子的植物。博物馆内的种子“家谱”，展示着自然界的丰富多彩和生物多样性。

博物馆收集种子和果实，制作被子植物“家谱”。本报记者张驰摄

种子博物馆“背靠”的是中国科学院昆明植物研究所内这家亚洲最大的“种质基因银行”——中国西南野生生物种质资源库。这里入库的每一种野生植物种子，一般要采集至少2500粒健康饱满的种子。

“我们现已保存各类野生生物种质资源2万余种30余万份，其中野生植物种子1.1万余种约10万份。为更加安全、高效地保护和利用我国野生生物种质资源提供了坚实基础。”中国西南野生生物种质资源库主任伊廷双介绍。

远眺昆明植物园。徐俊摄

云南省是全球生物多样性最丰富、最集中的地区之一。坐落在云南省昆明市盘龙区的昆明植物园隶属于中国科学院昆明植物研究所，是生物多样性保护中野生植物迁地保护的重要基地。

听科普讲解员介绍，昆明植物园内有一座极小种群专类园。最近，紫荆木、银缕梅等极小种群植物在园内开花，这标志着它们迁地保护工作的初步成功。

一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木。看似离我们遥远的100多种极小种群野生植物物种保护，需要的时间是数十年，甚至更为漫长。

2024年，极小种群野生植物银缕梅在昆明植物园首次开花。中科院昆明植物研究所供图

虽长路漫漫，生物多样性与人类发展却息息相关。打通从基础研究到产业利用的链条，能助力“保护中发展”。

“以植物为例，植物的多样性，对于生态环境稳定和可持续发展具有重要意义，也为研发利用、守护人类健康提供了更大空间。”中国科学院昆明植物研究所植物化学与西部植物资源持续利用国家重点实验室副主任鞠鹏打了个比方：“就像竹林采笋，要采更多更好的竹笋，需要竹林面积足够大、足够健康。”

他介绍，怎样确定天麻、三七、重楼、铁皮石斛等中药材中，哪些化学成分确有药用价值？同一“家族”中的植物中，是否存在具有相似药用价值的成分？植物中有价值的化学成分，如何投入实际应用？一系列的问题，需要丰富的植物资源作为基础。

因植物种类多，昆明植物园被爱好者称为“绿野仙踪”。徐俊摄

徜徉“绿野仙踪”，会沉浸在植物的神奇中，也会发现，生物多样性其实离每个人都并不遥远。

(责编：王震、陈键)

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