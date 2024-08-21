近日，《2024中国县域经济高质量发展研究》发布的一组数据引人注目——从2013年到2023年，全年地区生产总值超过1000亿元的“千亿县”，数量从9个增至59个，10年增加50个。

分析“千亿县”榜单，可以发现：

——经济实力更强了。去年，59个“千亿县”以全国1.2%的陆地总面积、4.5%的常住人口，贡献了全国7.6%的GDP、10%以上的规上工业企业产值、10%左右的专精特新“小巨人”企业。

——地域分布更广了。59个“千亿县”中，东部44个、中部8个、西部6个、东北1个。这和以前“千亿县”基本都集中在东部沿海地区相比发生了很大变化，中西部地区千亿县加速涌现，县域经济在省内扮演的角色更为重要。这也是新时代以来深入实施区域协调发展战略、区域重大战略的结果。

——产业结构更优了。产业转型升级是“千亿县”崛起的关键支撑。许多“千亿县”努力延伸产业链条，提高附加值，扩大传统产业优势，同时以电子信息、先进制造高端产业为核心，加快培育壮大新兴产业，开辟新赛道，挖潜新优势，创新能力不断增强。

郡县治，天下安。我国有2800多个县级行政区，经济总量占全国近四成。以“千亿县”为代表的县域经济高质量发展，是中国新型城镇化、城乡融合发展与乡村全面振兴取得显著成效的生动写照，也是中国经济活力与韧性的重要体现。

县域经济承担着经济大循环承上启下的重要作用，是中国经济增长潜力最大的底盘。新时代以来，县域经济蓬勃发展，中国经济增长的“底盘”越来越厚实。

看经济活力。2022年，中国县域经济总量达46.7万亿元。2023年，江苏昆山，GDP超过5000亿元，电子信息产业发达；浙江义乌，被誉为“世界超市”，人均可支配收入接近8.4万元；河南鹿邑，化妆品产业占据全国“半壁江山”。随着县域经济快速发展，农民工就地就近流向县域就业创业的趋势愈发明显，2012年到2022年底全国返乡入乡创业人员累计达1220万人，带动乡村就业超过3400万人。

看消费脉动。今年上半年，中国农村居民人均消费支出9197元，实际增长7.4%，高出城镇居民消费支出1.4个百分点。今年7月至8月，全国县域文旅预订单量环比增幅超过22倍，县域旅游市场活力十足。某电商平台的报告显示，中国县域市场消费规模已经超过一线城市。县域消费是极具潜力的蓝海，是拉动内需的重要增长点。

党的二十届三中全会强调，“完善城乡融合发展体制机制”。日前，国务院公布的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》提出，经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%；以县域为基本单元推进城乡融合发展，推动城镇基础设施和公共服务向乡村延伸覆盖，促进县乡村功能衔接互补。

县域是城乡融合发展的重要切入点。数据显示，十年间县城和县级市城区常住人口增长超过30%，县城已经成为农业转移人口就近城镇化的重要载体。

新型城镇化有力推动经济稳定增长、质量稳步提升、民生持续改善。县域是4万多个乡镇和66万余个村庄的结合体，承载着数亿人的美好生活。据测算，城镇化率提高1个百分点，每年可以新增2000多亿元的消费需求，拉动万亿元规模的新增投资需求。大力推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，稳步提高城镇化质量和水平，能持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

安徽省蒙城县十里村农民金磊老人跟着儿子在县城安家落户，他对现在的生活十分满意，“搬到县城三年多，儿子儿媳县城上班，孙子孙女家门口上幼儿园，社区卫生室就能看病，经过培训自己还当上了社区保安，这日子过得真踏实。”

金磊一家人的故事是无数农民融入城市生活的缩影。近十年累计有1.65亿农业转移人口在城镇落户，截至2023年末，中国常住人口城镇化率为66.16%，比2012年末提高13.06个百分点，城镇基本公共服务覆盖范围显著扩大。

县域不只是承载着乡愁记忆的故乡，更是有着巨大发展潜力的广阔天地。随着新型城镇化和城乡融合发展战略的深入实施，会有越来越多的“千亿县”涌现，为中国式现代化提供强劲动力和坚实支撑，为亿万农民带来美好生活。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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