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中交城投：深耕区域打造新门户空间

2024年08月21日17:02 | 来源：光明网
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原标题：深入践行央企社会责任 中交城投深耕区域打造新门户空间

　　 富春湾新城原名江南新城，位于富春江南岸，与富阳主城区隔江相望。在这片土地上，蓬勃的造纸业曾为地方带来巨大的经济效益的同时，也令山水蒙尘，给这座城市留下了生态创伤。

　　 2019年，中交城市投资控股有限公司（以下简称“中交城投”）来到富春湾，将“未来城市”的理念注入这座新城中。五载蝶变，杭州富春湾新城由破到立华丽转身，沿着“一年破题、三年变样、五年基本转型、十年初具雏形、二十年基本建成”的时间表和作战图，在中交城投的全力助推下，正向着“育产、建城、聚人、强科”稳步迈进。

　　 中交城投以“杭黄高铁片区一平方公里”作为启动合作区，合作范围为富阳高铁站北面约1.04平方公里，土地一级开发内容包括土地整理、基础设施及公共服务设施建设投资、安置房建设投资、产业项目建设投资等，合同总投资额约44.1亿元，总建筑面积67.8万㎡。土地二级开发共有两个项目，即江语云城、杭黄未来社区项目（含未来社区3号地块、未来社区10-14号地块），总用地面积29万㎡，总建筑面积108万㎡，总投资额约110亿元。在建设过程中，中交城投充分发挥自身为城市发展业务提供高水平、专业化解决方案的优势，将创新发展、整体策划、科技赋能等能力全面融入区域开发建设当中。

　　 为打造宜居之城，杭黄未来社区坚持以人民美好生活向往为中心，以人本化、生态化、数字化为价值导向，构建未来邻里、教育、健康、创业、建筑、交通、低碳、服务和治理九大场景，打造具有归属感、舒适感和未来感的“一心三化九场景”新型城市功能单元。项目紧邻富阳高铁站，同时也能快速、便捷地到达杭州市区。杭黄未来社区不仅考虑了商业和住宅的便捷性、舒适性，还同步考虑学校、文化和社会服务设施的规划建设，更大程度满足人民对理想城市、人文社区的美好向往。

　　 随着中交城投对杭黄未来社区项目的全部控股，项目将迈入新的发展阶段，站在新的起点上，中交城投将以更加坚定的决心，肩负起杭黄一平方公里建设重任，深刻践行“做中国领先、世界一流的城市综合开发运营商”发展理念，充分发挥央企社会责任，以“品质、生活、服务”为方向，全力打造功能复合、配套完善、宜居宜商的新富春门户空间。

(责编：曹淼、李源)
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