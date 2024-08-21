国家发展改革委、国家能源局8月21日联合发布《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造，重点任务包括推进火电设备更新和技术改造、推进输配电设备更新和技术改造、推进风电设备更新和循环利用、推进光伏设备更新和循环利用、稳妥推进水电设备更新改造、推进清洁取暖设备更新改造、以标准提升促进设备更新和技术改造。

记者：戴小河、陈炜伟

设计：赵怡宁、张熠南

新华社国内部出品

(责编：胡永秋、杨光宇)

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