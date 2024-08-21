我国对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查
2024年08月21日18:53 | 来源：新华网
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新华社北京8月21日电 商务部21日发布公告，决定自2024年8月21日起对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。
商务部贸易救济调查局负责人当天对此回应称，此次调查是应国内产业申请发起的。调查机关收到申请后，根据中国有关法律法规并遵循世贸组织规则对申请书进行了审查，认为申请符合反补贴调查立案条件，决定发起调查。调查机关将依法开展调查，充分保障各利害关系方权利，并根据调查结果客观公正作出裁决。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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