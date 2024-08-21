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滴滴程维：不断提升产品和服务能力 积极承担社会责任

2024年08月21日21:03 | 来源：人民网
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8月21日，滴滴在其官网发布2024年二季度业绩报告。

二季度，滴滴平台包括中国出行和国际业务在内的核心平台交易量为38.75亿单，较去年同期增长17.4%。其中，中国出行总单量为30.04亿单，较去年同期增长12.3%；国际业务总单量为8.71亿单，较去年同期增长39.1%。以此计算，中国出行及国际业务日均单量分别达3300万单、957万单，持续创历史新高。

单量的提升带动GTV规模持续增长。二季度，滴滴核心平台总交易额（GTV）达963亿元，较去年同期增长14.7%。其中，中国出行总交易额为735亿元，较去年同期增长8.7%；国际业务总交易额为228亿元，较去年同期增长39.3%。

与此同时，二季度滴滴实现净利润17亿元，归属于滴滴普通股股东的净利润为14亿元，经调整EBITA（非公认会计准则口径）盈利13亿元。

滴滴创始人、CEO程维表示：“过去一个季度，我们持续专注提升产品竞争力和运营效率，公司各项业务发展稳健，国内和国际业务持续增长，单量和GTV均保持健康增长并创下历史新高。展望未来，我们将持续听取用户和社会各界的意见建议，不断提升产品和服务能力，积极承担社会责任，实现高质量增长。”

滴滴此前披露的不超过10亿美元回购计划也在稳步推进。截至2024年7月31日，滴滴已按计划回购了总计约9020万股ADS，约合3.7亿美元。其中2024年5月28日至2024年7月31日期间回购了2.2亿美元，约5310万股ADS。

(责编：董童、李源)
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