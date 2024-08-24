本报北京8月23日电 （记者王俊岭）商务部发布的最新数据显示，今年1至7月，我国对外非金融类直接投资835.5亿美元，同比增长16.2%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资179.4亿美元，同比增长7.7%。

数据显示，1至7月，对外承包工程完成营业额862.8亿美元，同比增长6.6%；新签合同额1339.5亿美元，同比增长25%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家承包工程完成营业额698.8亿美元，同比增长5.2%；新签合同额1101.1亿美元，同比增长22.3%。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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