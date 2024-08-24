本报北京8月23日电 （记者严冰）民航局航空安全办公室副主任李勇23日表示，7月份，我国航空运输生产呈现“客货双旺”，民航运输规模创月度历史新高。

李勇在当日举行的民航局例行新闻发布会上介绍，7月份，全行业完成运输总周转量136.3亿吨公里，同比增长19.9%，较2019年同期增长20.3%。完成旅客运输量6913.6万人次，同比增长10.8%，其中，国内客运规模较2019年同期增长19.5%，国际客运达到613万人次，恢复到2019年同期的93%。

航空货运方面，7月份全行业完成货邮运输量75.2万吨，同比增长25.1%，较2019年同期增长22%，其中，国内、国际货运规模较2019年同期分别增长5.4%和55.2%。运行保障方面，7月份，共保障各类飞行57.4万班，日均同比增长7.9%，较2019年同期增长8.0%。

今年民航暑运延续旺季趋势，7月1日至8月20日，我国民航累计运输旅客1.17亿人次，日均达228.6万人次，同比增长11%。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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