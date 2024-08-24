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上半年全国广告产业稳定增长

2024年08月24日04:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京8月23日电  （记者孔德晨）国家市场监管总局日前发布对857户广告业头部企事业单位开展的统计调查结果，今年上半年上述单位实现广告业务收入6485.0亿元，同比增长4.0%。

　　数字广告利用信息化技术，实现强互动性和多场景性，在精准触达消费者、提升产品营销效率方面具有明显优势。上半年，头部企事业单位的互联网广告发布收入达2958.2亿元，同比增长14.8%。互联网广告发布业务在各类媒体发布业务总量中占比近80%。

　　目前，互联网平台已成为广告的主要载体和传播渠道。上半年，广告业务收入前10位的企业均为互联网平台相关经营主体，其广告业务收入合计超过2000亿元，同比增长35.6%，高于行业平均增速。互联网平台广告收入迅速增长，成为拉动行业发展的重要力量。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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