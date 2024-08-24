拱北海关：

我近期计划去国外旅游，准备购买一些燕窝、鱼胶、海参、鹿茸、西洋参等食材和干货回国。请问上述物品可以携带进境吗？若可以，相关产品进境时有哪些检疫流程和注意事项？

珠海市民 刘女士

刘女士：

为防止动物传染病、寄生虫病和植物危险性病、虫、杂草以及其他有害生物传入、传出国境，中国对动植物检疫有一系列严格的要求和规定。

一、进补食材和养生干货的进境要求

关于您咨询的上述食材和干货属于动植物及其产品的范畴，是否能够携带进境，需要参考《中华人民共和国进出境动植物检疫法》（以下简称“进出境动植物检疫法”）及其实施条例、《中华人民共和国禁止携带、寄递进境的动植物及其产品和其他检疫物名录》等文件规定。具体如下：

（一）燕窝禁止携带进境。但经商业无菌处理的罐头装燕窝可以携带进境。

（二）水生动物产品禁止携带进境；干制，熟制，发酵后制成的食用酱汁类水生动物产品除外。鱼胶、海参属于干制的水生动物产品，在不涉及濒危物种的前提下，且现场检疫合格后，可以携带进境。

（三）鹿茸属于动物源性中药材，禁止携带进境。除动物源性中药材之外，动物源性饲料、动物源性肥料也禁止携带进境。

（四）西洋参属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录II物种（包括根的整体、切片和部分，不包括粉末、片剂、提取物、滋补品、茶饮、糕点等制成品或衍生物），禁止携带进境。

（五）此外，若旅客携带允许进境的上述相关物品进境时，必须以自用、合理数量为限。

二、动植物及其产品的进境注意事项

除禁止携带、寄递进境的动植物及其产品和其他检疫物之外，包括符合规定的进补食材和养生干货在内，进出境动植物检疫法及其实施条例等文件规定了携带、寄递动植物及其产品进境时的相关事项，具体如下：

（一）携带、寄递动植物及其产品进境

目前我国允许携带进境的宠物只有犬和猫两种，且每人每次只能携带1只宠物入境。还必须持有有效检疫证书和疫苗接种证书，没有任何一种证书的，作限期退回或者销毁处理，您必须在规定的时间内持海关签发的截留凭证，领取并携带出境；逾期不领取的，作自动放弃处理。

您在携带、寄递动植物及其产品和其他检疫物进境时，经现场检疫合格的，当场放行；需要做实验室检疫或者隔离检疫的，由海关签发截留凭证。截留检疫合格的，您持截留凭证向海关领回；逾期不领回的，作自动放弃处理。

（二）其他注意事项

携带、寄递进境的动植物及其产品和其他检疫物，经检疫不合格又无有效方法作除害处理的，作退回或者销毁处理。

三、海关提醒

（一）通过携带或寄递方式进境的动植物及其产品和其他检疫物，经国家有关行政主管部门审批许可，并具有输出国家或地区官方机构出具的检疫证书，不受相关名录的限制。

（二）法律、行政法规、部门规章对禁止携带、寄递进境的动植物及其产品和其他检疫物另有规定的，按相关规定办理。

（拱北海关所属闸口海关蔡蒙蒙）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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