本报北京8月23日电 （记者屈信明）记者近日从国家金融监督管理总局获悉：截至6月末，全国高新技术企业贷款余额15.3万亿元，同比增长19.5%，高于同期8.8%的各项贷款增速。其中，信用贷款和中长期贷款占比均超过四成。同科技创新相适应的科技金融体制加快构建，贷款资金与科技行业和企业的投入周期更加匹配。

据介绍，今年以来，一系列支持科技创新的金融举措加快落地，后续将有更多金融资源向科技创新领域倾斜。

《 人民日报 》（ 2024年08月24日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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