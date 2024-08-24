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为城市用电高峰提供更好保障

江苏智慧调度“超级充电宝”（探访）

本报记者 尹晓宇
2024年08月24日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为南京板桥100兆瓦/200兆瓦时新型储能项目。
　　国网南京供电公司供图

　　时值8月，依旧炎热，居民们打开空调风扇，尽享清凉。为在用电高峰期发挥顶峰调节作用，江苏南京板桥100兆瓦/200兆瓦时新型储能项目中，60个储能电池舱正在集中放电。

　　“作为南京容量最大的电网侧储能电站，单次充电最高可储存200兆瓦时电量，在高峰期释放可满足2.5万户家庭一天的用电需求。”国网南京供电公司发展策划部工作人员徐锋介绍。

　　看似简单的充放电，蕴藏着大学问：充电放电的时机要精心选择，放电时在考虑城市用电需求的前提下，还要尽可能让储能项目获得收益。

　　“我们每天晚上会收到国网江苏电力调控中心发来的调度指令，有时还会有临时的指令调整。”在板桥储能项目的调度室，记者看到当天国网江苏电力调控中心发来的充放电计划共有4次，2次充电、2次放电，并且特别要求了爬坡率——每分钟10%的额定功率爬升。

　　4条充放电调度通知背后，是调度系统的精准预测。在国网江苏电力调控中心，巨大的屏幕上显示着正在放电和处于备用状态的储能项目分布图。上午11时左右，苏州、无锡、常州、南京的储能项目大多处于放电状态，而宿迁、泰州、扬州等地的储能项目则大多处于备用状态。

　　“从空间来讲，江苏储能项目多位于苏北，用电却集中在苏南。苏南的用电高峰在白天，苏北的用电高峰却在夜间。所以储能项目就可以作为‘时空调节器’来发挥作用。”国网江苏电力调控中心调度运行处处长仇晨光介绍，江苏目前新型储能装机543万千瓦，位居全国第二，涵盖电化学储能、盐穴压缩空气储能等多种形式。

　　为了保障大电网的安全，利用好储能这个“超级充电宝”，调控中心需要综合预测省内火电、风电、光伏等的上网电量，以及区外来电的电量和方向，以确定次日的充放电量，自动算出每个储能项目的充放电时间及充放电量、爬坡率等。此外，充放电当天还有测算机制，可以预测未来4小时内全省主网用电负荷情况，据此对当日的充放电计划进行优化。

　　以8月7日为例，上午11时，国网江苏电力调控中心对这些“超级充电宝”进行了集中调用，省内的57个储能电站、480万千瓦的储能项目从备用状态集中转为放电状态，释放出970万千瓦时的电量。

　　记者了解到，得益于政策的支持，今年江苏新建储能项目数大幅增加。江苏自去年7月起规定，在迎峰度夏（冬）期间，原则上全容量充放电调用次数不低于160次或放电时长不低于320小时，不结算充电费用，放电上网电量价格为江苏燃煤发电基准价（0.391元/千瓦时）。在非迎峰度夏（冬）期间，放电电量上网价格为江苏燃煤发电基准价，充电电量按基准价的60%进行结算。

　　“7、8月份充电不要钱，放一度电价格是0.391元，另外每度电补贴0.5元，板桥项目每日两充两放的情况下可以储能49万度电，放电42万度。”南京板桥储能项目生产经理薛强介绍，这样大大调动了企业投资储能项目的积极性，缩短了投资回报周期。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月24日 05 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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