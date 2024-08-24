人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

小额贷款公司监督管理暂行办法征求意见

2024年08月24日05:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京8月23日电  （记者屈信明）为规范小额贷款公司行为，加强监督管理，促进小额贷款公司稳健经营、健康发展，国家金融监督管理总局研究制定了《小额贷款公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》。其中提出，网络小额贷款公司对单户用于消费的贷款余额不得超过人民币20万元，对单户用于生产经营的各项贷款余额不得超过人民币1000万元。

　　金融监管总局相关司局负责人介绍，在暂行办法起草过程中，就上述规定向行业展开了调研和数据测算，两项标准与行业当前的贷款金额分布情况基本相符。为确保相关规定平稳落地实施，暂行办法设置了政策过渡期。暂行办法出台后，对目前单户金额超过上限的存量贷款，到期自然结清；对贷款到期后有续贷需求的客户，引导网络小额贷款公司在过渡期间逐步调整单户金额。

　　暂行办法对小额贷款公司的公司治理、风险管理、关联交易管理等内部控制制度提出明确要求。规定小额贷款公司应当将逾期90天及以上的贷款划分为不良贷款，要求小额贷款公司加强资产质量管理，及时足额计提风险准备，提高抵御风险能力。明确资金账户监管要求，对小额贷款公司放贷资金实施专户管理，所有资金必须进入放贷专户，并向省级地方金融管理机构定期报告。

　　针对小额贷款公司消费者权益保护，暂行办法设专章予以全面规定，对小额贷款公司信息披露、风险提示、营销宣传、客户信息采集使用等行为作出规范。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月24日 05 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：仍有部分上市公司存在会计处理或财务信息披露错误
　　人民网北京8月23日电 （记者黄盛）证监会23日发布了《上市公司2023年年度财务报告会计监管报告》（以下简称《报告》）。证监会表示，总体而言，上市公司能够较好地执行企业会计准则和财务信息披露规则，但仍有部分上市公司在收入、长期股权投资与企业合并、金融工具、资产减值、所得税、非经常性损益等方面，存在会计处理或财务信息披露错误。…
水利部安排部署西北等地暴雨洪水防御工作
　　人民网北京8月23日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，北方本轮降水收尾结束，云南、广西等地受西南暖湿气流影响，仍有强降雨现身。短暂停歇后，明天起北方新一轮降雨又将上线，此外云南强降雨持续，且多对流性降水。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部