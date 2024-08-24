本报北京8月23日电 （记者刘志强）23日，国家统计局发布早稻生产情况：2024年，全国早稻播种面积持平略增，单产受灾害天气影响有所下降，早稻总产量2817.4万吨（563.5亿斤），比2023年减少16.3万吨（3.3亿斤），下降0.6%。今年早稻生产受强降雨天气影响产量略有下降，但仍连续4年在2800万吨（560亿斤）以上，总体保持稳定。

2024年，全国早稻播种面积4754.8千公顷（7132.2万亩），比上年增加21.7千公顷（32.5万亩），增长0.5%。分地区看，10个早稻生产省（区）中，有8个播种面积增加。今年，国家持续加大粮食生产政策支持力度，继续提高早籼稻最低收购价格，加之早稻市场价格稳中有升，农户种植早稻收益预期稳定，有效调动农民种植积极性。

2024年，全国早稻单产5925.4公斤/公顷（395.0公斤/亩），比上年减少61.6公斤/公顷（4.1公斤/亩），下降1.0%。早稻播种以来，江南、华南主产区大部平均气温接近常年同期，没有发生明显“倒春寒”天气，气候较往年更加湿润，总体有利于早稻播种育秧和移栽返青。

国家统计局农村司司长王贵荣表示，在国内外环境复杂严峻、全球极端天气多发的形势下，2024年我国夏粮实现增产、早稻保持稳定，为全年粮食丰收奠定了良好基础，为增强经济持续回升向好态势、推动高质量发展提供了坚实支撑。

《 人民日报 》（ 2024年08月24日 05 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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