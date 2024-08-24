虞城县胜达工具有限公司展厅内，五金工量具产品琳琅满目。

虞城县邦特工量具有限公司的设计人员在设计五金产品外观。

虞城县一家快递公司的工作人员在对五金快递件进行遥控分拣。

商丘工学院虞城校区，教师对暑期留校学生进行五金生产设计方面的实践指导。

在虞城县亿豪日用品有限责任公司生产车间内，工人在操作注塑机。

虞城县国家钢卷尺及五金工具质检中心内，工作人员在对扳手类产品进行质量检测。

虞城县玄石工具有限公司的生产车间，激光数控生产设备正在为钢卷尺标注刻度。通过运用新型国产生产设备，钢卷尺产品精度较之前有了大幅提升。

虞城县电镀产业园内，工人在检查电镀好的五金产品零件。

虞城县电商物流园，载有五金工量具的货车正在准备发车，五金工量具由此发向全国各地。

虞城县一家五金工量具生产企业的仓库内，工人对产品进行整理分类。

虞城县一家五金企业的生产组装线上，销售人员正在对产品进行直播带货。

虞城县县城风貌。

河南省虞城县地处豫东，因优质的工量具制造水平，被誉为钢卷尺之城，是全国科技进步先进县。

近年来，虞城县着力发展以工量具制造为重点的小五金产业，以虞城高新区为载体，把工量具制造业作为强县富民的抓手，不断做优做强产业链。目前，全县具有一定规模的五金工量具企业600余家，年产五金工具1.5亿套、钢卷尺产量近20亿只，其中钢卷尺产销总量占全国85%以上，小五金产业已成为当地县域特色产业的重要支柱。

科技创新活力旺。虞城县鼓励企业发挥主体作用，加快培育先进制造企业。目前，全县拥有国家级和省级高新技术企业28家，省级科技型中小企业46家，推广应用视觉检测技术、光电检测技术、热处理技术等产业配套技术，助力企业高质量发展。

产业链条韧性强。虞城县加快从传统的钢卷尺和五金工具生产向精密工量具、数字工量具、大型成套智能化工量具生产转型，目前已研发出手推式远距离测距仪、语音智能电子量具、激光测距仪等高端量具产品。同时组建工量具技术研发、生产制造、市场营销等专业服务组织，服务五金产业多层次发展需求，不断增强产业链韧性。

平台支撑底气足。虞城县加强国家钢卷尺及五金工具质检中心、国家级中小企业公共服务示范平台等平台建设，助力工量具产业高质量发展。虞城县建设了可辐射周边地区的现代化电镀产业生态园区和高端制造园区，为小五金产业提供优质配套服务；积极发挥商丘工学院虞城校区作用，以产学研平台建设赋能人才发展。

经过多年发展，虞城工量具制造工艺水平日益提高，系列化、标准化的产品线已形成。未来，虞城县将引导产业向高端化、智能化、绿色化发展，形成特色鲜明、竞争力强的产业集群，推动县域经济高质量发展。

（本报记者 毕京津）

本版图片均为本报记者雷声摄

《 人民日报 》（ 2024年08月24日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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