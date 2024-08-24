人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

住房城乡建设部负责人回应热点问题——

推动构建房地产发展新模式

本报记者 廖睿灵
2024年08月24日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

房地产市场如何发展？保障性住房的建设和供给进展怎样？保交房工作如何推进？在国务院新闻办8月23日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，住房城乡建设部负责人回应了当前热点问题。    

让全体人民住有所居

住房城乡建设部部长倪虹介绍，党的十八大以来，住房城乡建设事业高质量发展取得新成就，为推进中国式现代化作出了积极贡献。

“在住房和房地产方面，我们持续优化房地产政策，完善住房保障体系，努力让全体人民住有所居。”倪虹说，截至2023年底，中国城镇人均住房建筑面积超过40平方米；累计建设各类保障性住房和棚改安置住房6400多万套，1.5亿多群众喜圆安居梦，低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保。

在城市工作方面，扎实推进城市更新行动，改造城镇老旧小区，加快城市基础设施建设，努力推动城市高质量发展。截至2023年底，全国城市建成区面积达到6.4万平方公里，常住人口城镇化率达到66.16%，超过9.3亿人生活在城镇。城市功能不断完善，城市人居环境持续改善。累计改造城镇老旧小区超过25万个，惠及4400多万户、约1.1亿人。

在建筑业发展方面，深化建筑业改革，推进建筑业工业化、数字化、绿色化转型升级，努力为经济发展、民生改善作贡献。2023年，建筑业总产值达到31.6万亿元，增加值达到8.6万亿元、占国内生产总值的6.8%，吸纳就业超过5000万人。

促进房地产市场健康发展

房地产市场形势备受关注。倪虹表示，当前，房地产市场供求关系发生重大变化，市场仍处在调整期，随着各项政策的实施，市场出现了积极变化。从我国城镇化发展进程看，从人民群众对好房子的新期待看，房地产市场还有很大潜力和空间。要坚定信心，因城施策，狠抓落实，促进房地产市场平稳健康发展。

加快构建房地产发展新模式，是防范化解房地产风险、实现房地产高质量发展的治本之策。倪虹表示，构建房地产发展新模式，概括为四个方面：一是在理念上，深刻领会“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，建设适应人民群众新期待的好房子。二是在体系上，以政府为主满足刚性住房需求，以市场为主满足多样化改善性住房需求。三是在制度上，改革完善房地产开发、交易和使用制度，为房地产转型发展夯实制度基础。四是在要素配置上，建立“人、房、地、钱”要素联动新机制。

住房城乡建设部副部长董建国说，住房城乡建设部将和有关部门密切配合，在总结前一段相关试点实践的同时，进一步加强顶层设计，牢牢抓住让人民群众安居这个基点，加快改革完善商品房销售以及土地、金融、财税等基础性制度，以改革促制度创新、以改革促新模式构建、以改革促产业发展，努力促进房地产高质量发展。

当前，我国正加大保障性住房建设和供给。住房城乡建设部和有关部门加强统筹谋划，指导各地一手抓配售型保障性住房建设，加快解决工薪收入群体的住房困难；一手抓配租型保障性住房供给，以“一张床、一间房、一套房”等多样化方式，解决好新市民、青年人等群体的住房问题。今年前7个月，全国保障性住房和城中村改造安置住房已开工和筹集235万套（间），完成投资4400多亿元。

打好保交房攻坚战

保交房是保障民生、切实保障购房人合法权益的一项重要工作，有利于稳定各方预期，提振房地产市场信心，防范化解房地产风险。董建国介绍，为了打好商品住房项目保交房攻坚战，住房城乡建设部会同金融监管总局组织各地进行了一次“大起底”，全面排查在建已售未交付的商品住房项目，锁定了按照合同约定应该在今年底前交付的396万套住房。

“我们指导各地实行‘一项目一方案一专班一银行一审计一法官’处置模式。这个模式在河南郑州首先试点探索，将向全国推广。对符合条件的项目，纳入‘白名单’给予融资支持，保障项目建设交付。对于资不抵债的项目，加快推进项目开发企业破产重组或清算，按照最高人民法院关于债务清偿的顺位规定，优先保障购房人合法权益。”董建国说。

据介绍，目前，商业银行已经按照审批程序通过了“白名单”项目5300多个，审批贷款金额近1.4万亿元，这些资金正在按照项目的工程进度陆续发放到位，有力支持了项目建设交付。

董建国表示，目前已建立全国保交房信息系统，每套交付任务都做到“一合同一户一身份证号一联系电话”对应，将工作目标落实到户、落实到购房人，交付一套、销号一套。

(责编：王连香、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：仍有部分上市公司存在会计处理或财务信息披露错误
　　人民网北京8月23日电 （记者黄盛）证监会23日发布了《上市公司2023年年度财务报告会计监管报告》（以下简称《报告》）。证监会表示，总体而言，上市公司能够较好地执行企业会计准则和财务信息披露规则，但仍有部分上市公司在收入、长期股权投资与企业合并、金融工具、资产减值、所得税、非经常性损益等方面，存在会计处理或财务信息披露错误。…
水利部安排部署西北等地暴雨洪水防御工作
　　人民网北京8月23日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，北方本轮降水收尾结束，云南、广西等地受西南暖湿气流影响，仍有强降雨现身。短暂停歇后，明天起北方新一轮降雨又将上线，此外云南强降雨持续，且多对流性降水。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部