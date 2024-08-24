本报记者 廖睿灵

房地产市场如何发展？保障性住房的建设和供给进展怎样？保交房工作如何推进？在国务院新闻办8月23日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，住房城乡建设部负责人回应了当前热点问题。

让全体人民住有所居

住房城乡建设部部长倪虹介绍，党的十八大以来，住房城乡建设事业高质量发展取得新成就，为推进中国式现代化作出了积极贡献。

“在住房和房地产方面，我们持续优化房地产政策，完善住房保障体系，努力让全体人民住有所居。”倪虹说，截至2023年底，中国城镇人均住房建筑面积超过40平方米；累计建设各类保障性住房和棚改安置住房6400多万套，1.5亿多群众喜圆安居梦，低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保。

在城市工作方面，扎实推进城市更新行动，改造城镇老旧小区，加快城市基础设施建设，努力推动城市高质量发展。截至2023年底，全国城市建成区面积达到6.4万平方公里，常住人口城镇化率达到66.16%，超过9.3亿人生活在城镇。城市功能不断完善，城市人居环境持续改善。累计改造城镇老旧小区超过25万个，惠及4400多万户、约1.1亿人。

在建筑业发展方面，深化建筑业改革，推进建筑业工业化、数字化、绿色化转型升级，努力为经济发展、民生改善作贡献。2023年，建筑业总产值达到31.6万亿元，增加值达到8.6万亿元、占国内生产总值的6.8%，吸纳就业超过5000万人。

促进房地产市场健康发展

房地产市场形势备受关注。倪虹表示，当前，房地产市场供求关系发生重大变化，市场仍处在调整期，随着各项政策的实施，市场出现了积极变化。从我国城镇化发展进程看，从人民群众对好房子的新期待看，房地产市场还有很大潜力和空间。要坚定信心，因城施策，狠抓落实，促进房地产市场平稳健康发展。

加快构建房地产发展新模式，是防范化解房地产风险、实现房地产高质量发展的治本之策。倪虹表示，构建房地产发展新模式，概括为四个方面：一是在理念上，深刻领会“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，建设适应人民群众新期待的好房子。二是在体系上，以政府为主满足刚性住房需求，以市场为主满足多样化改善性住房需求。三是在制度上，改革完善房地产开发、交易和使用制度，为房地产转型发展夯实制度基础。四是在要素配置上，建立“人、房、地、钱”要素联动新机制。

住房城乡建设部副部长董建国说，住房城乡建设部将和有关部门密切配合，在总结前一段相关试点实践的同时，进一步加强顶层设计，牢牢抓住让人民群众安居这个基点，加快改革完善商品房销售以及土地、金融、财税等基础性制度，以改革促制度创新、以改革促新模式构建、以改革促产业发展，努力促进房地产高质量发展。

当前，我国正加大保障性住房建设和供给。住房城乡建设部和有关部门加强统筹谋划，指导各地一手抓配售型保障性住房建设，加快解决工薪收入群体的住房困难；一手抓配租型保障性住房供给，以“一张床、一间房、一套房”等多样化方式，解决好新市民、青年人等群体的住房问题。今年前7个月，全国保障性住房和城中村改造安置住房已开工和筹集235万套（间），完成投资4400多亿元。

打好保交房攻坚战

保交房是保障民生、切实保障购房人合法权益的一项重要工作，有利于稳定各方预期，提振房地产市场信心，防范化解房地产风险。董建国介绍，为了打好商品住房项目保交房攻坚战，住房城乡建设部会同金融监管总局组织各地进行了一次“大起底”，全面排查在建已售未交付的商品住房项目，锁定了按照合同约定应该在今年底前交付的396万套住房。

“我们指导各地实行‘一项目一方案一专班一银行一审计一法官’处置模式。这个模式在河南郑州首先试点探索，将向全国推广。对符合条件的项目，纳入‘白名单’给予融资支持，保障项目建设交付。对于资不抵债的项目，加快推进项目开发企业破产重组或清算，按照最高人民法院关于债务清偿的顺位规定，优先保障购房人合法权益。”董建国说。

据介绍，目前，商业银行已经按照审批程序通过了“白名单”项目5300多个，审批贷款金额近1.4万亿元，这些资金正在按照项目的工程进度陆续发放到位，有力支持了项目建设交付。

董建国表示，目前已建立全国保交房信息系统，每套交付任务都做到“一合同一户一身份证号一联系电话”对应，将工作目标落实到户、落实到购房人，交付一套、销号一套。

(责编：王连香、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经