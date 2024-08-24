前7月新能源发电装机快速增长
2024年08月24日08:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京8月23日电 （记者廖睿灵）国家能源局23日发布的数据显示，截至7月底，全国累计发电装机容量约31亿千瓦，同比增长14%。其中，太阳能发电装机容量约7.4亿千瓦，同比增长49.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.8%。
1—7月份，全国新增发电装机容量18484万千瓦，比上年同期多投产2238万千瓦。其中，新增风电装机2991万千瓦，新增太阳能发电装机12353万千瓦，分别比上年同期多投产360万千瓦、2637万千瓦。
1—7月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4158亿元，同比增长2.6%。电网工程完成投资2947亿元，同比增长19.2%。
(责编：王连香、杨迪)
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