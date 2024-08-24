本报记者 王俊岭

8月22日，商务部电子商务司负责人介绍了今年1至7月中国电子商务发展情况。总体看，1至7月，网络零售促进消费平稳增长，平台企业加快技术和商业模式创新，电子商务推动产业数字化转型升级，电商领域国际合作实现互利共赢。

网络消费新动能不断集聚。1至7月，全国网上零售额8.38万亿元，增长9.5%。其中，实物商品网上零售额7.01万亿元，增长8.7%。数字消费、服务消费和以旧换新政策举措打造网络消费新动能，据商务大数据监测，微单相机、智能家居系统和手机增长22.5%、20.9%和15.5%，重点平台网络服务消费增长20.2%，其中在线旅游和在线餐饮增长51.1%和20.8%。

平台技术和模式创新持续涌现。中国平台企业的云转播首次成为奥运会主要转播方式，助力奥运会数字化转型。视频平台创新“体育+电商”商业模式，融合赛事转播、品牌合作和商品销售。主要电商平台加快推出人工智能运营工具。

电子商务推动各产业数字化转型。促进农业产销对接数字化，“数商兴农”深入湖北、湖南、宁夏等中西部地区选优品、育精品。据商务大数据监测，1至7月农产品网络零售额增长20.1%。促进工业企业采购数字化，重点产业电商平台交易额增长4.8%。促进生活服务业数字化，主要平台家政、洗衣、理发销售额增长46.4%、45%和43.6%。

丝路电商国际合作互利共赢。上海“丝路电商”合作先行区“共塑规则、共享市场、共建能力”取得新进展，26个“丝路电商”伙伴国国家馆展销各国商品超过1.5万余种，中国企业电子提单解决方案首次获国际航运企业采用。生鲜电商平台在越南、泰国等伙伴国建立蔬果直采基地，成为当地农产品输华新渠道，1至7月中国电商平台销售泰国榴莲、越南腰果增长48.6%和41.4%。

“今年以来，消费市场总体呈现平稳增长态势，传统消费稳步扩大，新型消费快速发展，服务消费扩容提质，为经济回升向好提供了有力支撑。”商务部新闻发言人何亚东说，消费市场主要呈现增长势头稳、消费亮点多、市场活力足等特点。预计随着加力支持消费品以旧换新、促进服务消费高质量发展等政策措施加快落实落地，各类促消费活动持续深入开展，消费市场总体将延续回升向好态势。

(责编：王连香、杨迪)

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