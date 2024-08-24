甘肃强化农村低收入人口常态化帮扶
2024年08月24日08:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报兰州8月23日电 （记者银燕）日前，记者从甘肃省政府新闻办举行的新闻发布会上获悉：甘肃省强化防返贫动态监测帮扶，截至6月底，全省新识别监测对象2.2万户10.3万人，监测对象累计达到14.3万户60.1万人。
强化农村低收入人口常态化帮扶。下达2024年中央和省级困难群众救助补助资金116.55亿元，保障农村低保对象159.96万人、农村特困人员9.77万人。
加紧实施衔接补助资金项目。严格落实“四个不摘”要求，累计投入中央省市县四级衔接资金232.82亿元，支出率达51%。
加大产业和就业帮扶力度。截至6月底，输转有意愿的脱贫劳动力198.6万人，达到年度任务的104.5%。
(责编：王连香、杨迪)
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