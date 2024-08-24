中基协：7月ABS新增备案规模逾1000亿元
2024年08月24日09:05 | 来源：中国新闻网
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原标题：中基协：7月ABS新增备案规模逾1000亿元
根据中国证券投资基金业协会(中基协)23日披露的数据，2024年7月，资产支持专项计划(下称ABS)新增备案135只，新增备案规模合计1097.51亿元(人民币，下同)。
其中基础设施公募REITs所投ABS备案3只、51.07亿元。此外，新增备案规模前三的ABS基础资产分别为：小额贷款债权、融资租赁债权、应收账款，备案规模分别为315.59亿元、263.80亿元、217.33亿元。
数据还显示，截至2024年7月底，ABS存续2276只、19291.98亿元。其中基础设施公募REITs所投ABS存续46只、规模1299.45亿元。此外，基础资产为应收账款、CMBS、融资租赁债权、不动产持有型ABS、小额贷款债权的ABS存续规模合计15643.64亿元，占总存续规模的81.09%；其余基础资产的ABS存续规模合计2348.89亿元，占总存续规模的12.18%。（记者 陈康亮）
(责编：王连香、杨迪)
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