于晶

原标题：宁夏前7个月举办会展博览活动实现产值42.28亿元

中新网银川8月23日电 8月23日，记者从宁夏回族自治区商务厅获悉，宁夏前7个月举办各类会展博览活动179场次，展出面积44.95万平方米，实现产值42.28亿元。

据介绍，今年1—7月份，宁夏会展博览活动精彩不断。银川市举办2024宁夏奶业大会·第六届银川国际奶业暨农牧机械展览会等活动60场次，展览面积23.3万平方米，参加会展活动人数140.93万人次，直接产值24.92亿元。石嘴山市举办了“品味年货新春大吉”年货大集展销会等各类会展博览活动27场次，展出面积2万平方米，实现产值2.6亿元。吴忠市举办了第四届吴忠早茶美食文化节等各类会展博览活动36场次，展出面积5万余平方米，实现直接产值8.36亿元，拉动消费35.6亿元。固原市举办了宁夏固原·泾源第四届冰雪文化体育旅游节、“六盘山冷凉蔬菜”区域公用品牌+宣传推介活动等会展博览活动45场次，展出面积12.3万平米，共实现销售4.1亿元。中卫市举办了第七届枸杞产业博览会、“醉美南长滩共赴梨花约”中国民歌“花儿”大会暨中卫市第十八届南北长滩黄河梨花节等形式多样的会展活动11场次，展览面积约2.35万平米，共实现销售约2.3亿元。

值得一提的是，今年1-7月份，宁夏举办2024年宁夏蔬菜产销对接活动，促成产销供应、直供直采等意向采购协议32项，签约金额5.3亿元。自治区党委外事办举办中国(宁夏)德国友好合作周活动，成功组织巴斯夫、拜耳等41家知名德企来宁参会，各方共签订合作项目19个，签约金额1.57亿元。自治区农业农村厅举办第九届全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动，邀请全国知名客商走进宁夏，活动现场共签订协议171项，签约金额18.69亿元。

此外，根据中国会展经济研究会发布的《2023年度中国展览数据统计报告》，在纳入统计的197个城市中，上海、北京、广州、深圳、成都、青岛、重庆、合肥、南京、武汉分列前10位。银川排名第54位，处于前列。

宁夏商务厅相关负责人表示，下一步将联合各部门共同统筹谋划2024年会展博览产业重点活动，推动宁夏会展博览促进年活动方案落实，支持银川市、吴忠市充分发挥场馆优势，重点开展以展带会，其余地市结合区域优势，重点开展以会带展，力争支持一批会展主体、打造一批品牌会展活动，持续促进会展博览产业量质提升。（记者 于晶）

(责编：王连香、杨迪)

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