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大模型与具身智能变现提速 国产机器人加速“出海”

2024年08月24日09:11 | 来源：证券日报
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原标题：大模型与具身智能变现提速 国产机器人加速“出海”

备受瞩目的2024世界机器人大会正如火如荼举行。大会发布的数据显示，中国已经在全球机器人创新、应用拓展和行业治理方面走在了国际前列。

在本届大会上，六足机器人、低空机器人等各类新型机器人层出不穷。中国机器人厂商在大模型、多源信息融合感知、人机自然交互等前沿技术领域，以及传感器等关键环节不断取得突破。优必选、东港股份、首程控股、擎朗智能等多家上市公司及头部企业均在现场设展。

多位企业负责人在现场对《证券日报》记者表示，目前大模型正在逐步实现商业变现，公司加速推进AI大模型机器人“出海”。

规模量产逐步落地

在本届大会上，除了传统的机器狗、仿真机器人外，也出现了众多设计新颖、形态各异的机器人——只有一只眼睛的机器人忽闪忽闪地眨着大眼睛、能够低空飞行的悬挂式机器人开启探测模式……这些创意十足的机器人引起了众多参观者尤其是小朋友的浓厚兴趣。

“随着AI大模型与具身智能等技术的结合，机器人有了更好的环境认知能力、人机交互性，判断和执行能力也大幅提升。我国机器人产业链环节的创新和逐步健全，让机器人的形态有了更多可升级的空间。”上海擎朗智能科技有限公司首席运营官万彬在接受《证券日报》记者采访时表示。

机器人技术与产业链的迭代发展，推动大模型机器人规模量产逐步落地，部分企业已经尝到了商业兑现的“甜头”。

与此前人形机器人动辄售价达百万美元不同，随着核心零部件等成本降低，多家人形机器人企业不断降本，并已经实现盈利。深圳市众擎机器人科技有限公司市场总监姚淇元对《证券日报》记者表示，此次展会公司带来的是自主研发的实现开放、开源的双足机器人。“凭借全栈自研的技术能力，我们把整机售价降至3.85万元，目前已规模化量产，小批量出货中，订单持续涌入。同类型的机器人，很多售价在10万元左右，甚至更贵。”

上海清宝引擎机器人有限公司董事长王磊对记者介绍：“目前为止，今年公司已经完成了几千万元的人形机器人订单，包括了一部分出口订单。”

“目前，擎朗机器人在全球商用服务机器人市场出货量位居首位。伴随着机器人的大批量出货，大模型以及具身智能在机器人身上的商业变现能力正在增强。”万彬说。

此外，东港股份、首程控股、云从科技等多家覆盖算力、技术、应用层等关键环节的企业负责人也均表示，公司实现了不同程度的成本下降。

中国工业和信息化部副部长辛国斌在大会上表示，机器人是人工智能技术与实体经济深度融合的关键领域，正以空前的广度和深度融入生产生活，推动人类社会加速进入智能时代。

加速拓展海外市场

国内机器人企业也在加快推动机器人产业“出海”。从此次大会来看，许多上市公司及头部企业通过设立研发中心、建设生产基地以及开展合作项目等方式，进行产品和技术的国际化。

据了解，擎朗智能、微创医疗、优必选、东港股份等公司均在推动机器人“出海”计划。

万彬告诉记者：“海外市场对AI商用机器人的需求在不断增长，且场景也逐渐丰富，公司正在加速拓展AI大模型机器人产品的海外市场。国产机器人‘出海’正在迎来更广阔的产业空间。”

姚淇元称，公司正在加速拓展海外市场，在国内采取直销，在国际市场则采取代理模式。

国产机器人“出海”的巨大产业空间也有待挖掘。国际机器人联合会数据显示，2023年中国工业机器人出口量再创新高，达到11.83万台。调研机构沙利文在报告中预测，到2030年，中国商用服务机器人“出海”市场规模将超过50亿元。

“得益于大模型技术的快速发展，国产机器人已经在多个领域取得了显著成就。随着越来越多的企业加入到海外市场拓展中来，未来几年将是国产机器人产业蓬勃发展的黄金时期。中国已经成为推动全球机器人产业发展的重要力量。”中国联合国采购促进会副秘书长宋嘉对记者表示。（本报记者 贾 丽）

(责编：王连香、杨迪)
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