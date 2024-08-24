证监会同意上期所铅、镍、锡和氧化铝期权注册
2024年08月24日09:13 | 来源：证券日报
小字号
原标题：证监会同意上期所铅、镍、锡和氧化铝期权注册
据证监会网站8月23日消息，近日，证监会同意上海期货交易所铅、镍、锡和氧化铝期权注册。证监会将督促上海期货交易所做好各项准备工作，确保上述期权品种的平稳推出和稳健运行。
随着有色金属行业高质量发展，企业风险管理精细化和多样化需求上升，市场不断呼吁在标的期货的基础上推出期权。业内人士表示，上市铅、镍、锡和氧化铝期权，将进一步完善相关品种序列，为产业链企业提供更加完备的风险管理工具和更加灵活的避险策略，满足企业高水平风险管理需求，同时，还有助于提升标的期货市场运行质效，促进期货市场功能发挥。（记者吴晓璐）
(责编：王连香、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 证监会：仍有部分上市公司存在会计处理或财务信息披露错误
- 人民网北京8月23日电 （记者黄盛）证监会23日发布了《上市公司2023年年度财务报告会计监管报告》（以下简称《报告》）。证监会表示，总体而言，上市公司能够较好地执行企业会计准则和财务信息披露规则，但仍有部分上市公司在收入、长期股权投资与企业合并、金融工具、资产减值、所得税、非经常性损益等方面，存在会计处理或财务信息披露错误。…
- 评论
- 关注