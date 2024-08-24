原标题：证监会同意上期所铅、镍、锡和氧化铝期权注册

据证监会网站8月23日消息，近日，证监会同意上海期货交易所铅、镍、锡和氧化铝期权注册。证监会将督促上海期货交易所做好各项准备工作，确保上述期权品种的平稳推出和稳健运行。

随着有色金属行业高质量发展，企业风险管理精细化和多样化需求上升，市场不断呼吁在标的期货的基础上推出期权。业内人士表示，上市铅、镍、锡和氧化铝期权，将进一步完善相关品种序列，为产业链企业提供更加完备的风险管理工具和更加灵活的避险策略，满足企业高水平风险管理需求，同时，还有助于提升标的期货市场运行质效，促进期货市场功能发挥。（记者吴晓璐）

(责编：王连香、杨迪)

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