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中国启动全球二维码迁移计划应用创新项目

2024年08月24日09:53 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国启动全球二维码迁移计划应用创新项目

中新网记者23日从中国物品编码中心了解到，其近日主办的全球二维码迁移计划(GM2D)——聚水潭应用创新暨项目启动仪式在嘉兴聚水潭水滴学院成功举办，标志着浙江省GM2D示范区建设又迈出了重要一步。

在当前数字经济快速发展的时代，数据要素成为影响电商行业发展的关键因素。GS1(国际物品编码组织)系统作为全球统一的商品编码与标识标准，其应用对于提升商品信息的准确性、安全性和流通效率具有重要意义。

业界认为，此次中国物品编码中心联合行业领先的SaaS服务平台启动GM2D应用创新项目，旨在通过GS1系统的深入应用，推动我国电商行业的标准化水平迈上一个新的台阶。

中国物品编码中心相关负责人指出，商品标识向二维码迁移正在成为国际趋势。欧盟加快推进产品数字护照(DPP)、美国通过2027日出计划全面实现零售结算和医疗护理点的二维码应用；GS1在占全球GDP88%以上的48个国家及地区开展商品二维码应用试点，二维码技术已成为全球数字贸易和社会治理的重要内核和关键支撑。此次GM2D项目的成功启动，对于推动嘉兴乃至全国商品数字化进程具有里程碑式的意义，这不仅是技术层面的升级迭代，更是对传统商业模式、供应链管理乃至整个电商生态的深刻变革。

浙江省市场监督管理局相关负责人表示，此次聚水潭GM2D应用项目是浙江省GM2D示范区建设迈出的重要一步，是GM2D+市场、GM2D+品牌、GM2D+生态转型的重要实践，希望相关部门、行业企业、科研机构以及广大消费者积极参与，以更加开放的心态、更加紧密的合作，共同探索和实践这一全球性的创新举措。

在启动仪式上，以聚水潭智能科技有限公司为领头的6家企业代表积极响应号召，宣读并签署了全球二维码迁移计划(GM2D)倡议书，表示坚持GS1统一编码标准，以商品二维码应用项目为起点，以身作则，率先垂范，共同加快推进数据标准与国际接轨，提升商品管理标准化水平和供应链数字化水平。

此外，来自中国物品编码中心和浙江省质量科学研究院的两位专家分别就“GS1标准赋能电商新生态”和“高质量建设全球二维码迁移计划示范区”进行了专题分享。

据悉，下一步，中国物品编码中心和浙江省质量科学研究院将持续强化服务能力，积极与嘉兴市市场监督管理局沟通，深化聚水潭应用试点，加强对GS1全球统一编码标识体系的关键标准研制，深度推进商品二维码在线上平台商品全生命周期中的应用，携手广大服务商与企业用户共同构建更加规范、透明、高效的供应链生态，以GS1标准与GM2D应用的深入推进，促进国际数字规则互联互通、产业链供应链升级、国际贸易便利化，驱动经济社会高质量发展。（记者 夏宾）

(责编：王连香、杨迪)
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