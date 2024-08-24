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“稳”的基础更牢固、“进”的动力更强劲 数说中国经济发展成色足

2024年08月24日09:57 | 来源：央视网
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原标题：“稳”的基础更牢固、“进”的动力更强劲 数说中国经济发展成色足

96.89万台、增长4.58% “中国制造”成绩斐然

今年上半年，我国工程机械行业保持了总体平稳的发展态势。十二大类主要产品国内外累计销售96.89万台，同比增长4.58%。进出口贸易额为271.34亿美元，同比增长3.13%。

行业向高端化、智能化、绿色化转型持续加快。以电动装载机、升降工作平台等为代表的电动工程机械增长显著。一批大型化、智能化工程机械产品不断投放市场，在重大工程项目和基础设施建设中发挥重要作用。

1.22万亿元我国跨境电商跑出“加速度”

海关总署统计数据显示，今年上半年，中国跨境电商进出口达1.22万亿元，同比增长10.5%，高于同期中国外贸整体增速4.4个百分点。从2018年的1.06万亿元到2023年的2.38万亿元，五年间，中国跨境电商进出口增长了1.2倍。

136.3亿吨公里！创月度历史新高

中国民航局8月23日举行例行新闻发布会，相关负责人介绍，7月，中国民航全行业完成运输总周转量136.3亿吨公里，民航运输规模创月度历史新高。完成旅客运输量6913.6万人次，同比增长10.8%。其中，国际客运规模突破600万人次，完成613万人次，恢复到2019年同期的93%。货运方面，7月，民航全行业完成货邮运输量75.2万吨，同比增长25.1%。

563.5亿斤！端稳“中国饭碗

国家统计局8月23日发布的最新数据显示，2024年，我国实现早稻总产量563.5亿斤，连续四年在560亿斤以上，总体保持稳定。全国早稻播种面积7132.2万亩，比上年增加32.5万亩，增长0.5%。分地区看，湖南、江西、广东、浙江等八地播种面积有所增加。

我国成功发射中星4A卫星

8月22日，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将中星4A卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。该卫星可为用户提供话音、数据、广播电视传输业务。

(责编：王连香、杨迪)
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