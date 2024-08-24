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北京IPv6综合发展指数全国第一 推进技术创新应用

2024年08月24日10:01 | 来源：中国新闻网
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原标题：北京IPv6综合发展指数全国第一 推进技术创新应用

中新网北京8月23日电 IPv6是指互联网协议第六版。截至目前，北京市IPv6综合发展指数全国第一，活跃用户数占比位居全国首位，IPv6端到端贯通水平稳步提升，终端和应用支持率显著增长，技术创新和融合应用全面推进。

这是记者23日从以“IPv6万物智联 你我共享”为主题的2024年北京市IPv6规模部署和应用宣传推广主题日活动上获悉的。

活动旨在通过主旨演讲、成果发布、主题论坛、专题培训等环节，共谋IPv6部署应用新举措，共破创新发展新难题，着力提升社会各界对IPv6的知晓度、认可度，积极营造全社会共同参与推进IPv6规模部署和应用的良好氛围。

“IPv6以丰富的地址资源、高效的处理模式、灵活的能力扩展、完善的安全考虑成为互联网未来发展的必选基础技术协议。”活动现场，中国信息通信研究院副总工程师许志远以“加快推进IPv6规模部署和应用支撑网络强国建设”为题发表主旨演讲，阐述新形势下IPv6规模部署和应用对于构建网络空间发展新优势、加快形成新质生产力、推动经济社会高质量发展的重要意义。

他表示，要深度挖掘IPv6创新空间，构建技术创新生态，丰富“IPv6+”应用场景，发挥试点示范的标杆引领作用，以需求促应用、带市场，整体提升IPv6规模部署和应用水平。如今，三大网络运营商已初步完成“IPv6+”能力部署，落地应用部署已经超过400个案例，覆盖了政务、制造、金融、教育、交通、医疗、能源等多个行业，体现出“IPv6+”在行业数字化转型中的支撑作用愈加突出。

近年来，北京市委网信办锚定IPv6网络端到端贯通水平和服务质量提升，通过建机制、增合力、破难题、强攻关，全力推动专项行动取得实效，探索形成了一批可复制、可推广的做法和经验。

活动现场，北京市委网信办为《面向算网融合的承载网G-SRv6技术体系创新及试点》、《应用IPv6技术建设满足冬奥会数据网要求的重要通信服务专网》等项目颁发奖牌，勉励他们以需求促应用、带市场，以示范引领作用打造了IPv6高质量发展样板。

为更好让成果转化为首都IPv6部署和应用实效，主题日活动面向北京各区和重点互联网企业100余名相关负责人，围绕IPv6存在的背景意义、技术特点与发展方向、国内外IPv6规模部署现状及问题、面向IPv6的网络与系统改造等方向，开展针对性专题培训。

下一步，北京市委网信办将会同相关部门、各区委网信办，通过宣贯培训、主题巡展、线上互动等方式，深入开展IPv6进机关、进校园、进企业、进商圈、进社区等“五进”活动，全力推动IPv6规模部署和应用宣传推广走进千家万户、千行百业。（记者 陈杭）

(责编：王连香、杨迪)
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