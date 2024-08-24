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平安产险“三下乡”活动落地湖北鄂州 积极探索“党建+产业帮扶”新模式

2024年08月24日10:08 | 来源：人民网
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8月22日，中国平安财产保险股份有限公司（以下简称"平安产险"）在湖北省鄂州市梁子湖区梁子镇举行以"引聚梁湖金融活水 润泽沙湾乡村沃土"为主题的乡村振兴“三下乡”活动。

平安产险党委书记、董事长兼CEO龙泉表示，平安产险以梁子镇为起点，推进党建共建、铜铁海“以草净水”、医疗下乡、助农协销等项目，为全面支持鄂州市建设金融服务乡村振兴示范区贡献力量。

活动现场，平安产险鄂州中心支公司与沙湾村开展“产业扶持、党建共建”公益捐赠，举行党建共建点揭牌仪式，支持沙湾村“以草净水”项目蔬菜产业园区建设，并向沙湾村党支部捐赠宣传栏，展示沙湾村五大振兴工作、水草种植产业概况、农文旅融合发展概况，助力沙湾村党建共建高质量发展。同时，平安产险湖北分公司与鄂州市农业农村局签署战略合作协议，共同探索具有鄂州特色的"金融+科技"服务乡村振兴新模式。

据悉，为助力沙湾村环境治理，平安产险捐赠专项资金，重点支持沙湾村铜铁海“以草净水”项目，通过改善水草生长环境，提升水草产量和品质，支持铜铁海清淤、绿化工程，支持水草产业壮大，构建绿色产业链条，助力沙湾村"农文旅"融合发展和美丽乡村建设。

与此同时，平安产险联合平安健康组织平安体检服务车，为沙湾村老人、乡村教师等近111人提供血常规、肝肾功能排查、胸部DR等免费体检项目，并开设健康讲座，普及急救等医疗知识，织密乡村健康保障网，切实提升村民幸福感和获得感。

此外，本次活动还举行了湖北鄂州“甄选‘梁’品，‘鱼’你有约”沙湾专场助农直播，在“平安好车主App”“平安好生活App”平台的助农直播间里，11款当地特色农产品依次亮相，打通了产地“最初一公里”和销地“最后一公里”。

(责编：崔元苑、李源)
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