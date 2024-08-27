新华社北京8月27日电（记者韩佳诺、潘洁）国家统计局27日发布的数据显示，1至7月，全国规模以上工业企业实现利润总额40991.7亿元，同比增长3.6%，比1至6月份加快0.1个百分点，延续稳定恢复态势。

7月份单月看，规上工业企业利润同比增长4.1%，增速比6月份加快0.5个百分点，连续两个月加快。

统计数据显示，工业企业营收平稳增长。1至7月份，规上工业企业营业收入同比增长2.9%，增速与1至6月份持平。

高技术制造业引领利润增长。1至7月份，高技术制造业利润同比增长12.8%，大幅高于规上工业平均水平9.2个百分点，拉动规上工业利润增长2.1个百分点，对规上工业利润增长的贡献率近六成，引领作用明显。

装备制造业利润稳定增长。1至7月份，装备制造业利润同比增长6.1%，保持稳定增长，为规上工业利润恢复提供重要支撑。从占比看，装备制造业利润占规上工业的比重为35.1%，同比提高0.8个百分点，工业企业利润结构不断优化。从行业看，装备制造业的8个行业中有6个实现增长，其中铁路船舶航空航天、电子等行业在生产快速增长带动下，行业利润同比分别增长36.9%、25.1%，自年初以来持续保持高速增长态势。

消费品制造业利润保持两位数增长。1至7月份，消费品制造业利润同比增长10.2%，增速高于规上工业平均水平6.6个百分点。

“总体看，规上工业企业效益延续平稳恢复态势，但同时也要看到，国内消费需求依然偏弱，外部环境复杂多变，工业企业效益恢复基础仍需继续巩固。”国家统计局工业司统计师于卫宁表示，下阶段，要坚决贯彻落实党的二十届三中全会精神，更加有力扩大内需，针对性采取措施畅通经济循环，落实落细各项改革部署，进一步推动工业领域新质生产力发展，不断增强工业经济持续回升向好态势。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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