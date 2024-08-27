人民网记者 黄盛

供应链安全稳定是企业高质量发展的重要基础，加快推进供应链管理体系变革，构建安全稳定且具有韧性的供应链体系，是加快推进企业管理体系和管理能力现代化的“必答题”。作为国民经济的“稳定器”和“压舱石”，国有企业加强供应链体系建设，是增强企业核心竞争力、加快培育世界一流企业的重要抓手。

国务院国资委企业改革局局长林庆苗前不久在国新办发布会上谈到国资央企供应链协同合作时表示，中央企业采购工作，通过降低采购门槛、减少交易成本等，有力扶持上下游企业发展。目前中央企业直接带动的供应链上下游200多万户企业中，96%是民营中小企业。接下来将指导国有企业建设协同共赢的供应链生态，鼓励国有企业扩大创新资源开放共享，充分发挥国有企业、民营企业等各类企业资源优势，持续深化合作，实现共同发展。

国有企业如何在实践中打造供应链核心能力，建设成与世界一流企业相适应的供应链管理体系？

业内人士认为，在建设世界一流企业背景下，国有企业供应链体系要强化科技创新，建设智慧供应链；坚持低碳发展，建设绿色供应链；优化管理流程，建设精益供应链；扩大开放合作，建设国际供应链；推动资源整合，建设协同供应链。

以中国建筑集团为例，其完善“品类专精、区域共享、产品线集成”的供应链组织模式，与分供商建立长期合作关系，引导分供商增强细分领域服务能力；提升区域供需的集中化程度；围绕成熟产品线，深度整合资源，聚焦未来重点领域，提升供应链优势，加强对中小企业支持带动，持续提升供应链管理组织体系、制度体系及人才队伍建设。

作为供应链合作企业，五矿钢铁有限责任公司总经理李桂福表示，五矿钢铁与中建集团同向发力，2024年上半年合作量超百万吨，近3年来合作开展的项目百余项，共同完成了国家存储器基地、成都京东方等一系列重点工程项目的建设。

天津建城基业集团有限公司董事长表示，公司与中建集团共同推动技术创新和产业升级，研发新技术、新材料、新工艺，提升项目建设的科技含量和附加值；发挥公司生产制造优势，与中建集团开展端到端厂家战采，进一步提高采购效能及合作紧密度；推动可持续发展，与中建集团共同推进绿色建造、节能减排等工作。

另据了解，国务院国资委此前印发的《关于中央企业在建设世界一流企业中加强供应链管理的指导意见》提出，加强企业管理体系和管理能力建设，是推动企业高质量发展的必要手段，是建设世界一流企业的重要基础和保障。

也有业内人士认为，建设现代化经济体系，提升供应链韧性，也要在统筹发展和安全中推动国有企业完成供应链管理体系变革，实现精益化、协同化、国际化、智慧化的现代供应链体系。

(责编：杨曦、吕骞)

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