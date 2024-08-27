人民网记者 黄盛

在四川省蓬溪县常乐镇，巫先生在家乡新岗位上发挥着自己的力量。但今年春季，一场突如其来的急性白血病打破了平静的生活。

面对治病带来的经济压力，巫先生忽然想到曾购买过“防癌抗癌专属保险卡”，但当时只缴纳了39元保费，因此他并未抱有太多希望。

但巫先生还是试着去申请保险理赔。最终在保险理赔工作人员的协助下，巫先生在6月28日获得了124995元的赔偿金。

据记者了解，小微企业、农民、城镇低收入人群等是我国普惠金融重点服务对象。巫先生说的产品，突破了过去金融服务对特殊群体保障层级不足、保障范围不全面、保障权益不充分等困难，助推保险保障服务更广、更深、更专、更优。

西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心发布的研究数据显示，普惠金融对农村地区、农业户口、低社会资本、低人力资本、低物质资本、低家庭收入水平人群产生了更显著的正向影响。

生活在广州市的家庭主妇罗女士，对普惠金融的帮助也心有感慨。她和做环卫工人的丈夫育有一个智力残疾的儿子和一个活泼可爱的女儿，生活简单平静。

但今年在一次免费“两癌”（乳腺癌、宫颈癌）筛查活动中，罗女士被确诊罹患乳腺癌。如果治病，需要将家里全部积蓄拿出，她因此产生了放弃接受手术的想法。

在得知情况后，当地妇联工作人员告知罗女士，她之前参加过第四期“广州妈妈爱心计划”，有1.2万元的互助金。经过妇联工作人员以及保险机构驻点服务专员的多次沟通劝解，罗女士终于鼓起勇气接受手术治疗。

“有了‘广州妈妈爱心计划’的雪中送炭，减轻了家里的经济负担，让我更有勇气面对困难。”罗女士告诉记者，“广州妈妈爱心计划”是广州市妇联关爱妇女儿童家庭的公益项目，项目联合保险机构，实现“零参与门槛”，共同为妇女儿童提供深层次的帮助与服务。

用心惠民背后，普惠金融供给正在形成全方位、多层次、成体系的格局模式。去年10月发布的《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》提出，积极发展面向老年人、农民、新市民、低收入人口、残疾人等群体的普惠型人身保险业务，扩大覆盖面。完善商业保险机构承办城乡居民大病保险运行机制，提升服务能力；积极发展商业医疗保险。鼓励发展面向县域居民的健康险业务，扩大县域地区覆盖范围，拓展保障内容；支持商业保险公司因地制宜发展面向农户的意外险、定期寿险业务，提高农户抵御风险能力。

“做好普惠金融的重要意义在于推动实现全体人民共同富裕，解决经济社会发展中的不平衡不充分问题，特别是对于支持小微企业经营和提高低收入人群收入水平具有至关重要的作用。普惠金融的发展可以促进经济增长、增加就业，从而实现更加全面和可持续的发展。”北京社科院副研究员王鹏认为，金融机构还可以加强金融科技应用，提高服务效率和覆盖范围，建立健全风险管理机制，保障金融服务的可持续性和安全性，创新普惠金融服务机制。

也有业内人士表示，在进一步完善金融服务体系方面，还可以鼓励更多的金融机构参与普惠金融领域，提高服务质量和效率，推动金融服务与中小微企业、低收入人群等的深度融合，满足不同层次、不同领域、不同阶段的金融需求，进一步擦亮普惠金融的为民底色。

(责编：杨曦、吕骞)

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